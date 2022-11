Her er Audis nye e-tron - med nytt navn og mye bedre rekkevidde

Audi e-tron bytter navn til Q8 e-tron og får blant annet nytt batteri, ny grill og bedre aerodynamikk. Kamera Audi

Audis ansiktsløftede e-tron er nå offisiell, og den har fått nytt navn. Q8 e-tron er det nye navnet, som ifølge Audi skal synliggjøre at dette er deres nye elektriske flaggskip - i direkte konkurranse med biler som BMW iX, Nio ES8, Tesla Model X og Volvo EX90, som lanseres senere onsdag.

Lang rekkevidde, men kortere rekkevidde enn ventet

Først av alt: Rekkevidden. Det ble i fjor sommer spekulert i at nye e-tron ville ha over 600 kilometer rekkevidde, men det viser seg nå at det er en sannhet med visse modifikasjoner. Audi oppgir riktignok 600 kilometer for den mest utholdende varianten, men det er kun for bykjøring. For «kombinert»-syklusen som er vanlig å oppgi WLTP-rekkevidde i er tallet rundt 550 kilometer.

Det er uansett en fin oppgradering fra de mest utholdende modellene av dagens e-tron, som ligger rundt 400 kilometer. For å få til det har Audi både satt inn et nytt batteri på 114 kilowattimer brutto og 106 netto, og ikke minst jobbet med effektiviteten i form av aerodynamikk og noen innvendige oppgraderinger.

Dagens batteri på 95 kilowattimer brutto beholdes også, men utnyttbar kapasitet er blitt økt fra cirka 86 til 89 kilowattimer. Det mindre batteriet på 71 kilowattimer droppes.

Q8 lanseres både som SUV og Sportback - med små utvendige justeringer fra dagens generasjon. Kamera Audi

Minst 450 kilometer

Det gir WLTP-rekkevidder som følger (tallene er fortsatt omtrentlige, ettersom bilen ikke er endelig typegodkjent):

Q8 e-tron 50 Advanced: 453 km

453 km Q8 Sportback e-tron 50 Advanced: 465 km

465 km Q8 e-tron 55 Advanced: 532 km

532 km Q8 Sportback e-tron 55 Advanced: 548 kilometer

Omtrent slik skal ladekurven til Q8 e-tron med det største batteriet se ut ved gode ladeforhold, ifølge Audi. Kamera Audi

Det nye batteriet har også fått litt oppgradert ladehastighet, med 170 kilowatt som maks (fortsatt 150 på det mindre batteriet). E-tron har jo allerede vært kjent for å holde høy effekt over store deler av ladekurven, og en ladekurve Audi viste oss tydet på at den nye makseffekten inntreffer rundt halvfullt batteri.

10 til 80 prosent skal for øvrig ta ned mot 29 minutter på 89 kWh-batteriet og 31 minutter på 104 kWh-batteriet. 11 kW ombordlader er standard, mens 22 kW er tilvalg, og du kan også betale for å få en ekstra ladeport på høyre side av bilen.

Vi spurte for øvrig Audi om hvorfor de har en så stor «buffer» i batteriene sine, altså at forskjellen mellom brutto og netto kapasitet er så stor. De pekte på langtidsholdbarheten, men vedkjente at de «nok har en litt mer konservativ tilnærming enn noen andre produsenter».

Kamera Audi

Justert med noen millimeter

Nye Q8 e-tron har ellers vokst ørlite i alle retninger. Den måler 4915 millimeter i lengden (+14 mm fra dagens versjon), 1937 mm i bredden (+2 mm) og 1633 mm i høyden (+4 mm).

Bagasjerommet er også rimelig identisk med dagens modell: 594 liter i SUV-versjonen og 555 liter i Sportback-versjonen, pluss en frunk på 62 liter i hver.

Utvendig er det i hovedsak i grillen det har skjedd ting, med et nytt design og en ny lysstripe som uthever Audi-ringene i front. Audi-ringene er dessuten gjort flate og hvitt har erstattet krom, i tillegg til at modellbetegnelsen nå er plassert på B-stolpen, som begge er en del av Audis nye visuelle identitet.

Grillen på Q8 er kanskje den fremste visuelle oppdateringen. Kamera Audi

Andre endringer er først og fremst i aerodynamikkens tegn, blant annet med nye hjulspoilere, et nytt luftblad over diffuseren bak og en ny luftekanal foran som kan lukkes når kjøling ikke behøves.

Drag-koeffisienten er oppgitt til 0,27 for SUV-versjonen og 0,24 for Sportback-versjonen - ned fra 0,28 og 0,26 for dagens modeller.

Totalt sier Audi at de har forbedret effektiviteten på bilen med rundt seks prosent, delvis takket være bedringen i aerodynamikk og delvis på grunn av en økning av antallet kobberviklinger i den bakre motoren på bilen. Det gir etter sigende et sterkere magnetfelt og evnen til å generere det samme momentet med lavere strøm - som igjen gir lavere forbruk.

594 liter bagasjerom. Kamera Audi

To eller tre motorer

Justeringer på styring, programvare og i den adaptive luftdempingen (som fortsatt er standard) skal ifølge Audi gi bedre styring gjennom svinger, blant annet.

Motorytelsene er for øvrig som følger (alle tall i boost-modus):

Q8 e-tron 50: 250 kW (340 hestekrefter), 664 Nm. 0–100 på 6,0 sekunder.

250 kW (340 hestekrefter), 664 Nm. 0–100 på 6,0 sekunder. Q8 e-tron 55: 300 kW (408 hestekrefter), 664 Nm. 0–100 på 5,6 sekunder.

300 kW (408 hestekrefter), 664 Nm. 0–100 på 5,6 sekunder. Q8 e-tron S: 370 kW (504 hestekrefter), 973 Nm. 0–100 på 4,5 sekunder.

50 og 55 har to motorer, mens e-tron S får tre motorer. Toppfarten er 200 kilometer i timen for 50 og 55 og 210 kilometer i timen for e-tron S.

Ellers er mye beholdt fra dagens modell. Bilen kan fortsatt trekke 1800 kg på hengerfestet, adaptiv luftdemping er som nevnt fortsatt standard, og bilen kan fåes med kameraspeil og digitale matriselys.

Sistnevnte er også videreutviklet med nye funksjoner, blant annet evnen til å projisere en animasjon på veien foran deg som strekker seg fra feltet du befinner deg i og inn i feltet du skal skifte til, og evnen til å «legge» et advarselssymbol på veien om det for eksempel står en bil på veiskulderen et stykke foran deg.

Kamera Audi

Innvendig sier Audi at de har jobbet mye med farger og listverk, med kontrastsømmer på alle skinnseter (etter sigende noe som har vært høyt etterspurt fra «alle» markeder), høyere kvalitet på trematerialer og et nytt teknisk materiale laget av resirkulerte plastflasker.

Sammen med lanseringen er også de norske startprisene klare.

Q8 e-tron 50: 658.100 kroner

658.100 kroner Q8 e-tron 55: 751.100 kroner

751.100 kroner SQ8 e-tron: 841.700 kroner

Modellbetegnelse på B-stolpen er noe vi kommer til å finne på Audi-modeller fremover. Q8 e-tron er først ut. Kamera Audi

Disse prisene er uten frakt og klargjøring og også uten eventuell moms og vektavgift på elbiler. Med moms på kjøpsprisen over 500.000 kroner øker prisene som følger:

Q8 e-tron 50: 697.625 kroner

697.625 kroner Q8 e-tron 55: 813.875 kroner

813.875 kroner SQ8 e-tron: 927.125 kroner

Audi sier samtidig at utstyrsnivåene er økt fra forgjengermodellen, eksempelvis har innstegsmodellen nå den samme utvendige stylingen som «Advanced»-modellen hadde tidligere. Det innebærer blant annet at man ikke lenger tilbyr bilen med umalte plastdeler utvendig.

De første bilene skal leveres i slutten av februar, ifølge Audi.