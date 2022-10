Instagram skal la deg publisere innlegg «i fremtiden»

Så slipper du å være på døgnet rundt.

Instagram er angivelig i gang med å teste en ny funksjon som lar deg planlegge innlegg og reels fremover i tid – i selve appen.

Mange har nemlig frem til nå måttet lene seg på tredjepartsprogrammer for å kunne planlegge å publisere innhold på spesifikt angitte tidspunkter. Men siden dette er løsninger som ikke er like enkelt tilgjengelig for absolutt alle, er det trolig flere som vil ha nytte av en mulig ny funksjon.

Løsningen er derimot ikke rett rundt hjørnet, skal vi tro uttalelsen til en talsperson for Meta, Instagrams morselskap, gjengitt av Neowin:

– Vi tester muligheten til å planlegge innhold med en prosentandel av vårt globale fellesskap.

Tilgjengelig for noen, men langt fra alle

For noen er altså funksjonen allerede tilgjengelig. Blant disse er Twitterbrukeren WFBrother, som har lastet opp bilder av testfunksjonen.

Ifølge WFBrother er oppskriften på hvordan finne og bruke funksjonen forholdsvis enkel.

Når du skal til å legge ut et innlegg på Instagram, kan du skrolle helt ned i bunn av siden rett før publisering. Der finner du innstillingen «Avanserte innstillinger», som leder deg videre til et punkt du kan huke av for kalt «Schedule this post», eller «velg publiseringstidspunkt», som det kan bli hetende på norsk. Ved å huke denne av får du opp mulighet for å velge dato og tidspunkt for publiseringen av reel eller innlegg.

Vi i Tek har foreløpig ikke denne løsningen tilgjengelig, og det er usikkert om funksjonen vil bli tilgjengelig i Norge så lenge den kun er en testfunksjon.

Det er ifølge Neowin heller ikke opplyst fra Meta når denne funksjonen vil bli tilgjengelig for alle.