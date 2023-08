Sommerspalten: «Tek fort, Jonas Lihaug!»

– Dette er sjakk jeg kunne knust Magnus Carlsen i.

Kamera Christian Zervos / Privat

YouTuber og streamer Jonas Lihaug legger ikke skjul på at han bruker mange dingser hver dag, fra stasjonær PC til elektrisk tannbørste.

I tillegg til å lage musikk, innhold til sosiale medier, streaming og YouTube-innhold, har Lihaug vært å se i den første sesongen av TV2-serien «Forræder».

I høst skal han delta i det nye realitykonseptet til TV2, «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm».

Dette er «Tek fort!» «Tek fort» er en fersk spalte på Tek.no, der vi stiller interessante profiler i ulike situasjoner raske og uformelle spørsmål om teknologien de bruker i hverdagen.

– Hvordan preges livet ditt av teknologi og dingser du omgir deg med i hverdagen?

– Som en fyr som lager mye video og streamer mye gaming og lignende, er det mange dingser jeg bruker hver dag. Selve arbeidsstasjonen er en ganske beinhard stasjonær PC. Utover det er det dingser som lydkort, Stream Deck og mikrofon å finne på pulten.

– Ellers i hverdagen er jeg glad i Google-produkter, med Google-høyttalere og Chromecast som alle snakker med hverandre. Og meg, om jeg ønsker det. Starter ofte med å si «Hei, Google! God morgen!» for da informerer Google meg om hva som finnes på kalenderen for dagen, været og de siste nyhetene.

– Har du gjort et skikkelig tek-bomkjøp?

– Jeg kjøpte en billig shotgun-mikrofon til et kamera for å spare penger en gang. Den mikrofonen var helt ubrukelig. Den interne mikrofonen på kameraet viste seg å være bedre.

Kamera Christian Zervos / Privat

– Hvilken dings er en du ikke visste du trengte, og hvordan kom du over denne?

– Da jeg gikk til anskaffelse av ny leilighet endte jeg i en med et over gjennomsnittlig bra ventilasjonsanlegg på badet, som ikke har noe naturlig lufting. Dette avtrekket er nå testet i det lange og det brede, og selv ved over 30 minutter lange dusjer er det ikke dugg på speilet når jeg er ferdig engang. Det er veldig behagelig!

– Er det noe du nerder veldig over, som du gjerne vil dele med andre?

– Som en flittig gamer går det naturlig nok opp og ned hvilket spill jeg bruker mest tid på, men i LANG tid har jeg spilt mye Hearthstone. Og da spesifikt spillmodusen Battlegrounds i Hearthstone. Dette er en såkalt «auto-battler», og etter min mening den beste av de alle.

– Jeg ser ikke ut til å få nok av dette svært strategiske spillet og jeg anbefaler alle å prøve det. Det er gratis, og ikke som normal Hearthstone hvor du må kjøpe masse pakker med kort for å kunne spillet.

– Dette er sjakk jeg kunne knust Magnus Carlsen i, tenker jeg ofte for meg selv i mitt stille sinn.

– Hvilke dings(er) tar du alltid med deg på ferie?

– Lydkansellerende headset og ørepropper. En flytur uten er et evig mareritt. I tillegg har jeg nå omsider gått til anskaffelse av en skikkelig elektrisk tannbørste, så den blir med meg på alle reiser.

– Tannlegen min sa at sistnevnte er viktig.

Publisert 2. august 2023, 18:30