Diablo IV: Dette er dommen

Anmelderne er delte om det nye storspillet.

Diablo IV. Kamera Blizzard

Anders Brattensborg Smedsrud 31. mai 2023, 13:03 Lagre Lagre artikkel

Diablo IV, som slippes denne uken, er et av de største spillslippene i sommer. Det er ikke så rart, for det har faktisk gått over ti år siden gamere sist fikk slakte demoner og samle «loot» i Sanctuarys farlige, men magiske verden.

Spillet blir tilgjengelig 2. juni for de som forhåndskjøper Digital Deluxe- eller Ultimate-utgaven, mens portene til helvete åpner 6. juni for alle som holder seg til standardutgaven.

Forgjengeren ble en skuffelse for mange trofaste fans av serien. Krav om konstant internettforbindelse, introduksjonen av et auksjonshus der du kunne bruke ekte penger for å skaffe deg bedre utstyr, en overfladisk historie og den grafiske stilen var blant kontroversene.

Nå har de første anmeldelsene og inntrykkene fra Diablo IV kommet, og vi har tatt en kikk på hva de ulike mediene sier om spillet.

Alle fem klassene fra spillet. Kamera Blizzard

Vi starter med norske Gamer.no, der anmelder Gøran Solbakken gir det en helt kurant 7 av 10. Historien er ifølge anmelder «overraskende god», den dystrere visuelle stilen og lyddesignet faller i smak, og det viktige kampsystemet får skryt.

Det poengteres at spillet ikke er like komplekst og variert som rivalen Path of Exiles, men at det er nok av valg å ta for både spillstil og klassen du velger.

Det trekkes frem at det er enkelt å prøve ut nye ting, og at mekanikken der nye gjenstander endrer angrepene dine og gir deg helt andre egenskaper fungerer godt.

«Diablo 4 er ikke revolusjonerende på noen måte, men det som er der er solid, gjennomtenkt og fungerer bra», skriver Gamer videre.

Les Gamers anmeldelse her.

«Akkurat nå er det et helt grei actionrollespill-opplevelse som er har litt færre kalorier enn jeg håpet på. Det er fylt til randen av blodig innhold, men historien i seg selv er ikke så interessant, og vi får ikke møte noen minneverdige rollefigurer foruten den nye skurken», skriver Jostein Hakestad for Pressfire.

Han mener videre at spillet virker redd for å ta sjanser, og ender opp med å gi deg en så overkorrigert, jevn kurve av en opplevelse at det ikke makter å levere de store, minneverdige høydepunktene de to første spillene gjorde.

Likevel trilles det en firer på terningen, godt hjulpet av den flott designede åpne verdenen, kampsystemet og troen på at deler av det som ikke sitter helt ennå kan fikses i senere oppdateringer.

Hakestad minner oss nemlig om at heller ikke treeren var noen «innertier» ved lansering, men ble et godt spill med tiden.

Les anmeldelsen til Pressfire her.

Kotaku er ikke klare med sin anmeldelse enda, men i sin sniktitt poengterer de at spillet er enormt. Med en massiv verden, med ulike regioner å utforske, unike sjefskamper, utallige huler å kjempe seg gjennom og en rekke større fort å innta. Anmelder talte hundrevis av «sidequests», og etter å ha spilt i ti dager stod fremdriftsindikatoren bare på 20 prosent.

«Diablo IV er designet for å være et fullstendig angrep på fritiden din» slår de i alle fall fast.

Les Kotakus foreløpige tanker her.

I sin sniktitt er PC Gamer negative til at Diablo IV har blitt en «live service-tjeneste», der innhold altså legges til og endres kontinuerlig:

«Så langt har ingenting overbevist meg om at sluttspillet er så strålende at det er verdt å fjerne alt fra den innledende levelprosessen. Den tynne historiefortellingen hjelper heller ikke - heldigvis kan du hoppe over den på etterfølgende karakterer.

Diablo 4 er et live-spill som hele tiden prøver å overbevise deg om at det ikke er det. Det er baklengs; prøver å bygge opp til den mest robuste delen av seg selv i stedet for å begynne med den. Øyeblikket der du går inn i en ny hule og det føles mer som en jobb enn en reise, er øyeblikket Diablo mister meg. Jeg har vært bekymringsverdig nær den følelsen i tiden jeg har tilbrakt med Diablo IV så langt».

Les PC Gamers anmeldelse her.

Gull er lett å få tak i når du spiller «Diablo IV», men materialer for oppgradering er mer verdifulle. Kamera Blizzard

Polygons anmelder gleder seg til å fortsette å spille Diablo etter at hun er ferdig med dekningen for jobben. Hun digger fortsatt den endeløse rekken av kister og dører som skal åpnes, men er også bekymret over den åpnere verdenen spillet har fått:

«Ved å utvide den intime, klaustrofobiske følelsen fra originale Diablo så det passer en hel verden, har den mistet den stramme følelsen av terror som så vakkert definerte seriens mindre og mer sårbare områder. Det er nå et fast verdenskart for kontinentet Estuar, og det er enormt. De proseduralt genererte hulene varierer ikke mye i oppbygning og føles som tapte muligheter til å ha det gøy med mer unik arkitektur. Og nei, å legge til mer fangehull til et eksisterende fangehull gjør det ikke nødvendigvis bedre eller mer interessant», skriver anmelderen.

Les Polygons anmeldelse her.

Hos Metacritic, som samler anmeldelser fra flere redaksjoner og nettsteder, ligger spillet foreløpig med en score på 88 av 100.

Har du tillit til at Blizzard finner formen og leverer varene med «Diablo IV»? Ja, spillet virker rått! Nja, jeg er nysgjerrig men likevel skeptisk... Nei, de har fått nok av sjanser! Jeg bryr meg fint lite om Blizzard eller «Diablo»...

