Dette AI-filteret tar helt av på TikTok

Kamera TikTok-montasje, Vilde M. Horvei, Tek.no

TikTok flommer over av trender, landeplager og filtre som gjør både det ene og det andre. Og akkurat nå er det ett filter som fyller opp nyhetsfeeden: AI Manga-filteret.

Filteret gjør i utgangspunktet om portrettet ditt til anime-stil, men det er kanskje det minst interessante med det. For TikTokerne har gjort det som sitt mål å «hacke» filteret ved en rekke hjelpemidler, i jakt på både pupper, six-pack og den mest unike versjonen de kan lage.

Dette gjøres ved å henholdsvis holde boller og fat opp mot brystet, tegne et rutenett på magen, og introdusere alle mulige dingser som overhodet ikke har noe i et portrettbilde å gjøre.

Resultatet er bilder et sted mellom sci-fi og mange menn med store muskler og damer med like store bryster.

AI-modeller genererer seksualiserte bilder

At AI-modeller genererer seksualiserende og stereotypiske bilder er i utgangspunktet ikke spesielt rart. Bilder generert av kunstig intelligens, slik som appen Lensa, er trent opp ved hjelp av AI-modeller som Stable Diffusion. Disse har i praksis «skrapt» internett for bilder. Og som vi alle vet er det innmari mye seksualisert innhold på nett.

AI-generatorer som Stable Diffusion og DALL-E viderefører dermed allerede eksisterende forutinntatte holdningene, som disse bildene representerer. Med det resultat at når man ber dem lage innhold basert på visse kriterier, så skaper de nakne bilder for Lensa og seksualiserte kropper for TikTok.

Ikke bruk appene med faktiske nakenbilder

Selv om det også produseres innhold fra appene som er avkledd og seksualiserte, fraråder TikTokeren Brains933, som omtaler seg selv som en etisk hacker, mot å dele faktiske nakenbilder av deg selv.

Han uttaler at når noe tilbys gratis, så er det sannsynligvis du som er produktet, og bildene du laster opp, trolig blir lagret av TikTok uten din viten og vilje.