Lanserte ekstremt mobilkamera

Skal følge det du sikter på helt selv.

Å bruke flere prismer for å zoome inn er vanlig, men dette er første gang noen motoriserer begge for å styre hvor kameraet sikter. Kamera Skjermdump, YouTube

Det går forholdsvis lang tid mellom kvantesprangene i mobilkamera. Men nå kan et nytt slikt sprang være under oppseiling.

Med stadig økende fokus på video fra mobilene våre kan et kamera som selv følger det du sikter på bli en vesentlig forbedring.

Det kan bety at mobilen selv følger barnet som løper, eller hunden som har zoomies uten at du trenger å veive rundt med mobilen.

Det er den kinesiske mobilprodusenten som Tecno hevder de har funnet opp verdens første mobilkamera kan gjøre nettopp det. Teknologien har de kalt Eagle Eye, ifølge Gsmarena.

Kameraet bruker to separate bevegelige prismer til å styre lyset og kan dermed følge det du filmer uten at selve mobilen må bevege seg.

Noen teknologier som ligner

Det som kanskje ligner mest på det Tecno foreslår er Apples Center Stage-teknologi, der programvare flytter rundt på et utsnitt fra et ultravidvinkelkamera for å følge ansiktet ditt mens det beveger seg rundt. Resultatet ligner, og siden kameraet uansett fanger et veldig bredt område trenger det ikke bevegelige deler for å følge deg.

Konseptet er også svært likt måten actionkamera stabiliserer video, og det er også slik den nye Action Mode-funksjonen i iPhone 14-serien virker.

Det finnes eksempler på kamera med bevegelige deler som kan gjøre lignende. Asus har for eksempel hatt objektsporing i sine Zenfone-telefoner, men der har som regel en hel motorisert festeanordning for kameraet fulgt objektet som blir filmet.

I Zenfone 9 sitter hele kameraet på et slags motorisert «øye» inne i telefonen – men funksjonen her er først og fremst stabilisering.

To flyttbare prismer

Tecnos variant skiller seg altså ut ved å bruke interne deler i kameraet som flytter seg – nærmere bestemt to prismer som styrer lyset hver sin retning – opp og ned og fra side til side.

Det skal ifølge produsenten kunne gi inntil 16 graders sporing av objekter på én akse, og inntil 20 grader på den andre. I tillegg til å følge objektet du filmer for deg, skal det også kunne fungere som stabilisering for både filming og stillbilder.

Prosessen foregår automatisk ved hjelp av AI-algoritmer.

Kan få noen ulemper

Selve virkemåten til kameraet er svært likt det du finner i dagens vanlige «periskopkamera», der prismene brukes for å bygge inn mye zoom i kompakte telefonkamera.

Slike kamera kan ha flere fordeler, men de har typisk også noen «faste» ulemper. Blant dem er at med mye glass og mange deler – blir som regel ikke innslippet av lys spesielt godt sammenlignet med hovedkameraene i de samme mobilene. Zoom blir altså mest en dagslysaktivitet, og det kan man se for seg også for Tecnos nye kamerateknologi.

En annen bidragsyter til det er at med mye glass og maskinvare rundt, er det som regel heller ikke plass til de største kamerasensorene.

Uvisst om eller når den dukker opp

Det er så langt ukjent om Tecno vil lisensiere ut teknologien til andre mobilprodusenter. Men de skal ha egne produkter på vei i løpet av 2023.

Samtidig har slike teknologier og konsepter en tendens til å spre seg raskt når første produsent prøver seg frem. Periskopzoom – altså sidelengs monterte zoomkamera med prismer som leder lyset – så vi først i telefoner fra Oppo, før etter hvert både Samsung, Huawei og Sony fikk tilsvarende teknologi i telefoner som selges her på berget.

