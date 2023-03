ChatGPT har fått en arvtager

GPT-4 skal gjøre en enda mer imponerende jobb.

Illustrasjonsbilde. Kamera Shutterstock

Open AI, selskapet bak mye omtalte ChatGPT, har annonsert at den revolusjonerende AI-baserte tekstroboten har fått en kraftig oppgradering.

Ved å ta steget opp fra versjon 3,5 til versjon 4 hevdes det at chatboten skal være «mer kreativ og samarbeidsvillig enn noen gang», i tillegg til at den «kan løse problemer med større presisjon» enn tidligere.

Vi er likevel fortsatt der at chatboten fremstår som mer troverdig i starten, og at illusjonen om at du snakker med et annet menneske brister dersom du tilbringer mer tid med tjenesten. Det innrømmet OpenAI-sjef Sam Altman selv på Twitter:

Den nye versjonen sliter dessuten fortsatt med de samme begrensningene som vi kjenner til i dag. Altså at den i enkelte tilfeller finner opp egne fakta, såkalt «hallusinering» eller at den kan produsere voldelig eller skadelig tekst man ikke ønsker eller forventer.

Men, angivelig skal forekomsten av denne type innhold ha blitt kraftig redusert, der GPT-4 nå skal gi riktige fakta i 40 prosent flere tilfeller. Sjansen for at tjenesten genererer svar på «ikke tillatte spørsmål» er også redusert med over 80 prosent, hevder utviklerne etter over seks måneder testing.

ChatGPT 3,5, som er den versjonen de fleste har tilgang til, fikk raskt en del kritikk for å oppføre seg bøllete.

Er allerede slått på for Bing

Nå skal den nye versjonen av ChatGPT bygges inn i en rekke spennende tjenester, som en app som beskriver verden gjennom mobilkameraet og kan hjelpe svaksynte med å navigere trygt.

Tidligere i år annonserte Microsoft en ny AI-basert utgave av søkemotoren sin, Bing. Denne skapte flere overskrifter, og førte til kraftig brukervekst for tjenesten som i lang tid har slitt med å konkurrere mot rivaler som Google.

Nå viser det seg at den AI-baserte Bing hele veien har brukt GPT-4, og altså var den første tjenesten som fikk utnytte den kraftigere AI-en utenfor en lab.

Microsoft har kjøpt en del av OpenAI, selskapet bak ChatGPT, og har dermed mulighet til å implementere og utnytte tjenesten før andre slipper til.

For å bruke Bing-AI-en må du enn så lenge sette deg på en venteliste, men det er i alle fall gratis.

Dersom du vil teste den nye versjonen av ChatGPT uten å gå via Bing, for eksempel om du er utvikler som skal implementere chatboten i apper, trenger du et ChatGPT Plus-abonnement som koster 20 dollar i måneden.

Litt tidlig å levere inn oppsigelsen

Siden tampen av fjoråret har ChatGPT vært på alles lepper. Mens elever bruker tjenesten til å jukse på skoleoppgaver, brukte vår journalist tekstroboten til å skrive sitt eget oppsigelsesbrev. Kanskje litt forhastet, men frykten er ikke helt ubegrunnet. ChatGPT har nemlig allerede vist at den nesten kan ta over jobben til spillutviklere, ved å lage sitt eget spill, «Sumplete».

Etter at Microsoft viste frem GPT-4-baserte Bing AI, har Google jobbet det remmer og tøy holder for å lansere sitt AI-verktøy Bard. Den fikk en ganske uheldig mottakelse, og er nå tilbake på tegnebrettet for den kanskje skal vises frem igjen under selskapet I/O-konferranse i mai.