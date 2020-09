Android 11 er lansert

Og det er flere enn bare Pixel-eiere som kan laste ned den nye versjonen.

Android 11 skal også kunne lastes ned på OnePlus 8 Finn Jarle Kvalheim

Ole Henrik Johansen 9 Sept 2020 08:52

Google har nå sluppet versjon 11 av sin Android-plattform for mobiler – etter at den har vært ute for beta-testing en god stund.

Normalt har du måtte ha en Pixel-telefon Fra Google for å kunne laste ned og ta i bruk nyeste versjon av Android kort tid etter lansering. Men nå kan flere hive seg på, melder blant annet The Verge .

Disse telefonene skal kunne laste ned Android 11:

Pixel 2

Pixel 3 og 3A

Pixel 4 og 4A

OnePlus 8 og 8 Pro

Oppo X2

Oppo Reno 3

Xiaomi Mi10 og Mi 10 Pro

Likevel er det også mange som må smøre seg med litt tålmodighet. Flere produsenter lager sine egne utforminger av plattformen, og tradisjonelt tar dette ekstra tid som resulterer i at oppdateringene lar vente på seg.

Dette er nytt i Android 11

Android 11 skal inneholde flere nye funksjoner og endringer.

Blant disse finner vi nå en egen varselboks for samtaler, slik at de ikke blandes med andre varsler. Likevel har du mulighet til å deaktivere boksen dersom du foretrekker dagens løsning bedre.

Samtidig får du også muligheten til å finne historikken på varslene. Det betyr at du kan bla deg tilbake til et varsel du hadde tenkt å gjøre noe med i ettertid, men som i mellomtiden har blitt borte.

Android 11 får også chattebobler – som du nok kjenner igjen om du allerede bruker Facebook Messenger. Dette er små bobler som gir deg raskt tilgang til de du snakker med ved å trykke direkte på boblen. Boblene kan brukes på tvers av hele operativsystemet, og kan legge seg over andre apper. Disse boblene skal fungere for alle chatte-apper, noe som trolig vil være gledelig for mange som har brukt Facebooks alternativ fram til nå. Også denne funksjonen kan deaktiveres via menyen.

En annen funksjon som blir integrert i Andorid 11 er skjermopptak. Dette har du hittil måtte laste ned en tredjepartsapplikasjon for å kunne gjøre. Funksjonen finner du ved å trekke ned hurtigmenyen på telefonen. Da skal et eget ikon dukket opp som lar deg starte opptakene.

Google har også lagt til en egen meny som skal dukke opp om du holder av/på-knappen inne. Her skal du blant annet få raskt tilgang til Google Pay. Og i tillegg, og kanskje enda mer interessant, får du opp en oversikt over smarte dingser du har, og samtidig muligheten til å styre disse direkte via denne nye menyen.