Googles Nest Wifi er enkelt i bruk, men prisen er nå såpass høy som 3.790 kroner for en trepakning. En ny enhet med kodenavn Breeze kan muligens bringe ned prisen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Googles mesh-systemer har vært populære, mye takket være enkelt oppsett og administrasjon. Nå har det dukket opp kodestrenger i Googles apper som peker i retning av at et nytt wifi-produkt kan være på vei.

Kodenavnet er nemlig «Breeze», som passer godt med de vind-relaterte kodenavnene for Googles eksisterende nettverksprodukter, som har vært Gale, Whirlwind, Mistral og Vento. Det skriver 9to5Google .

Har porter

En animasjon som forteller om hvordan du kobler enheten til modemet ditt tyder også på at den først og fremst kan fungere som ruter, ikke bare aksesspunkt, og ikke minst at den har to ethernet-porter.

Designmessig ser den tilsynelatende veldig lik ut den første generasjonen Google Wifi, og store amerikanske kjeder som Walmart og Home Depot hadde tidlig ute oppføringer for produktet, begge med en pris på 100 dollar (cirka 930 kroner med dagens kurs).

Det er betydelig mindre enn veiledende pris for Googles Nest Wifi-ruter, som koster 169 dollar i USA og 1.990 kroner i Norge. Bruker vi noenlunde samme kurs burde Breeze muligens koste 1.190 kroner om den kommer hit.

9to5Google spekulerer i at Google muligens bare bruker maskinvaren fra den opprinnelige Google WiFi på nytt, og underbygger det med at Google-appen har en kodestreng som antyder at Breeze (den nye) og Gale (den opprinnelige Google Wifi) egentlig er samme produkt.

Den opprinnelige Google Wifi-enheten, som ble lansert i 2017. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lansering kan være en drøy uke unna

Et spørsmål er dessuten om Breeze kan fungere både som ruter og aksesspunkt. De opprinnelige Google Wifi-pakkene besto av flere identiske enheter, mens nye Nest Wifi har en dedikert ruter og to meshpunkter som også fungerer som smarthøyttalere, men som IKKE har ethernet-tilkobling. Det har åpenbart Breeze-enheten.

Google har innkalt til et lanseringsarrangement 30. september. Der er det ventet nye Pixel-telefoner, en ny smarthøyttaler kalt Nest Audio og en ny Chromecast bygget på Android TV. Muligens får vi også se den nye Breeze-enheten.