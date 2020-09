Sony: 99 prosent av PS4-spill vil kunne spilles på PS5

Hvis du anskaffer en Playstation 5 eller Xbox One S/X ser det ut som om du kan kvitte deg helt med den forrige konsollgenerasjonen. Begge vil nemlig være bakoverkompatible. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Stein Jarle Olsen 18 Sept 2020 08:23

Sonys Playstation 5 lanseres sammen med seks nye spill i november, men nå varsler Sony at de absolutt aller fleste PS4-spill også vil kunne spilles på konsollen.

Til Washington Post sier Sony Interactive Entertainment-sjef Jim Ryan at av de tusenvis av Playstation 4-spillene de har testet for bakoverkompatibilitet på Playstation 5 vil «99 prosent» kunne spilles på den nye konsollen.

Det er en helt annen situasjon enn da PS4 ble lansert, en konsoll som i utgangspunktet ikke var bakoverkompatibel i det hele tatt - helt til Sony lanserte Playstation Now-tjenesten og lot spillerne få tilgang til et bibliotek av spill fra tidligere konsollgenerasjoner på den måten. Du fikk imidlertid fortsatt ikke spille spill du eide fra tidligere, og måtte nøye deg med utvalget i PS Now.

Playstation 3 ble jo også først lansert med en egen brikke som var nødvendig for å spille Playstation 2-spill, men denne ble ganske raskt fjernet fra nye versjoner av konsollen, noe som gjorde at de absolutt første modellene var spesielt ettertraktet på bruktmarkedet.

Playstation 5 kommer i en versjon med diskdrev og en uten. Førstnevnte vil kunne spille PS4-spillene du har på plate i dag. Sony

Bedre kvalitet på PS5

Hvordan bakoverkompatibiliteten på PS5 vil fungere er foreløpig ikke klart, men det virker kun å være Playstation 4-spill som vil fungere, ikke spill fra tidligere generasjoner.

I en bloggpost fra august forklarte Sony at de forventet at bakoverkompatible spill ville kjøre på høyere frekvens på PS5, med mer stabile bilderater og potensielt høyere oppløsning som resultat. Den gang sa de at de holdt på å gå gjennom spillene på individuell basis for å se om de behøvde justering fra utviklerne.

Som en gulrot for PS Plus-abonnenter som skaffer seg Playstation 5 varslet også Sony ved lansering at de ville få tilgang til et bibliotek av 18 av de mest populære spillene fra Playstation 4, blant annet The Last of Us: Remastered og Final Fantasy XV.

Microsoft: Tusenvis

Microsoft har på sin side sagt at nye Xbox Series X og Series X vil kunne spille «tusenvis» av spill fra både Xbox One, Xbox 360 og den originale Xbox.

Xbox Series X (venstre) og Series S. Microsoft

Alle bakoverkompatible spill vil kjøre på full kraft på Series X, ifølge Microsoft. Også her lokkes det med mer stabil bildefrekvens og høyere oppløsning, og dessuten kortere lastetider som følge av den raskere SSD-en i de nye konsollene.

For Series S, som jo har mindre kraftig maskinvare enn Series X, vil bakoverkompatible spill kjøres i Xbox One S-versjon, men også her med høyere bilderater, auto HDR og kortere lastetider.

Xbox One var for øvrig ikke bakoverkompatibel da den ble lansert i 2013, men Microsoft bygde støtte for spill etter spill i årene som kom, og nå opererer de med en liste som er hundrevis av spill lang .