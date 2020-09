Sa unnskyld for de forrige: Nå lanserer Bose nye Sleepbuds

Boses nye Sleepbuds skal være enda bedre til å maskere støy enn den første generasjonen - og forhåpentligvis uten batteriproblemer. Bose

Stein Jarle Olsen 23 Sept 2020 14:02

Boses første forsøk på å lage ørepropper som skulle hjelpe folk med å sove fungerte i utgangspunktet ganske bra , men et problem med batteriet gjorde at Bose etter hvert trakk produktet fra markedet og sa unnskyld til kundene .

Nå er selskapet klare med en ny versjon, naturlig nok kalt Sleepbuds II. Den nye versjonen skal ha «merkbart bedre» støymaskering enn førsteutgaven, blant annet ved hjelp av nye gummitupper som isolerer bedre, et nytt kabinett og det Bose kaller et nytt akustisk design.

Sleepbuds er altså bittesmå ørepropper med elektronikk innvendig som spiller ulike former for lyd for å hjelpe deg med å sperre omverdenen ute. Bose

Støy for å dekke over støy

Sleepbuds bruker som kjent ulike former for hvit støy til å maskere lydene fra omverdenen - som bruset fra et fossefall, duringen fra en flykabin eller løv som blåser på bakken. Bose hevder Sleepbuds II skal være bedre til å dempe de lave frekvensene, som for eksempel en snorkende partner eller en motor som står og durer.

Sleepbuds har som tidligere ikke aktiv støydemping og kan ikke spille musikk eller annet innhold utover det som finnes i Bose-appen. Bose sier de har utvidet katalogen av lyder betydelig, og nå skal biblioteket ha nærmere 40 ulike lydlandskap å velge blant. 10 av disse kan lagres på ørepluggene samtidig.

Slik så Sleepbuds-appen ut i første generasjon. De nye skal ha et betydelig større bibliotek av lyder. Stein Jarle Olsen, Tek.no

10 timers batteri

Litt overraskende har batteritiden gått ned fra førstegenerasjonen. Selve Sleepbuds II-proppene skal holde i ti timer på en lading, som er ned fra 16 på forgjengeren. Samtidig har etuiet gått fra én til tre ekstra fulladinger, så total batteritid har økt fra 32 til 40 timer. 10 timer bør vel uansett være nok til å komme gjennom natten og vel så det.

Sleepbuds II skal være tilgjengelig fra 13. oktober. Prisen er senket en liten hundrelapp fra den første generasjonen, men dette er fortsatt kostbar søvnhjelp: 2.899 kroner skal de koste.