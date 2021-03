Nå griper Netflix inn mot kontodeling

Tester ut å be brukere om å starte egen konto.

Finn Jarle Kvalheim 12 Mar 2021 07:23

Deling av strømmekontoer er relativt vanlig. Noen er fattige studenter som fortsatt bruker foreldrenes konto, andre byttelåner passord til tjenester som brukes lite. Nå ser det ut til at verdens største strømmetjeneste strammer inn.

«Start din egen Netflix-konto gratis i dag. Hvis du ikke bor med eieren av denne kontoen trenger du din egen for å fortsette å se», står det på skjermen som enkelte brukere har fått opp.

Det var nettstedet Gammawire som snappet opp skjermdumpene fra et lite antall brukere på Twitter.

Foreløpig lett å komme rundt

Plakaten gir deg 30 dagers gratis prøvetid, en praksis som ellers for lengst er avsluttet hos tjenesten. Men du kan komme rundt sperren ved å velge knappen «verify later». Alternativt kan du be tjenesten sende en tekstmelding eller en e-post til eieren av kontoen.

Foreløpig virker skjermen altså aller mest som et skremmeskudd, gitt at man de få brukerne som har fått den ikke trenger å foreta seg stort. Men dersom «verify later»-knappen forsvinner kan det bli mer utfordrende å dele Netflix-konto. Iallfall dersom man ikke også deler e-postadresse til å hente verifiseringskoder fra.

Mange gjør det

Netflix er verdens største abonnementstjeneste for film og serier, med drygt 200 millioner abonnenter, fulgt av Amazon Prime med sine rundt 150 millioner. Forholdsvis nylig passerte også Disney+ 100 millioner brukere, og er dermed en ganske stor blipp på radaren de også .

I 2019 ble det anslått at 15–20 prosent av filmstrømmerne bruker noen andres konto . Da viste en undersøkelse at 48 prosent av disse brukte sine foreldres konto, mens mange også delte konto med søsken. Undersøkelsen kom dessuten frem til at Netflix kunne tjent 1,6 milliarder kroner i måneden hvis alle som delte konto opprettet og betalte for sin egen. Det var altså for to år siden.

Har ikke vært opptatt av det før nå

Her på berget har Netflix vært tilgjengelig siden 2012 , og allerede året etterpå dukket muligheten for å ha flere brukere på tjenesten opp . Netflix-avtalen tillater egentlig kun folk innenfor samme husstand å dele konto, men de har ikke håndhevet kravet tidligere.

I 2016 sa de til og med at passorddeling var fint , siden mange som deler kontoer med andre ender opp med å opprette sin egen. I 2019 sa de imidlertid at de tittet på fenomenet.

– Vi fortsetter å overvåke det. Så vi ser på situasjonen, og på forbrukervennlige måter å påvirke brukerne, sa produktsjef Greg Peters den gang, ifølge The Streamable .