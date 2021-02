Kan bli en av årets mest spennende elbiler: Dette vet vi om Hyundais Ioniq 5

Hyundais kommende Ioniq 5 er basert på 45-konseptet (avbildet). Det ble først vist frem på bilmessen i Frankfurt i 2019. Hyundai

Stein Jarle Olsen 1 Feb 2021 15:45

Hyundai annonserte for noe tid siden at det fremover kun ville komme elbiler under Ioniq-merkevaren . Først ut i den nye Ioniq-serien skal være Ioniq 5, som er basert på Hyundais «45»-konsept. I en video varslet Hyundai at bilen skulle lanseres om morgenen 2. februar, norsk tid, men denne datoen har siden blitt trukket tilbake og erstattet med en antydning om senere i februar.

En god del vet vi imidlertid allerede om bilen. Hyundai har sluppet en del detaljer selv, og ikke minst klarte Hyundai i Østerrike nærmest å slippe en full spesifikasjonsliste allerede før jul, i forbindelse med at de åpnet for reservasjoner av en såkalt First Edition av bilen.

Den forteller jo naturligvis ganske mye om hvordan Ioniq 5 kommer til å bli, selv om tallene ikke er bekreftet fra offisielt hold og naturligvis kan vise seg ikke å stemme eller å bli justert frem mot endelig lansering.

Ett av tre teaserbilder Hyundai foreløpig har sluppet av produksjonsversjonen av Ioniq 5. Hyundai

800 volt-system

Først og fremst er det bekreftet at Ioniq 5 blir den første elbilen i en rimeligere prisklasse som kommer med 800 volts-system internt. Dette kjenner vi for eksempel fra Porsche Taycan, hvor høyere intern spenning blant annet gjør at kablingen kan bli tynnere og lettere, og ikke minst gir det muligheter for betydelig høyere hurtigladeeffekter enn hva den tradisjonelle 400 volts-arkitekturen gjør.

Ifølge Korean Car Blog , som var de første som snappet opp informasjonen fra Hyundai i Østerrike, vil bilen komme med batterivarianter på 58 og 73 kilowattimer. First Edition-versjonen vil få firehjulstrekk og det minste av de to pakkene, med en samlet motorytelse på over 300 hestekrefter. Et eksempel på at dataene ikke ser ut til å være helt nøyaktige er kanskje at det østerrikske nettstedet oppga 5,2 sekunder for 0–100 kilometer i timen, mens Hyundai i Norge oppgir 5,3 sekunder.

Rekkevidden skal ifølge informasjonen på det østerrikske nettstedet være på 450 kilometer etter WLTP, og inntil 550 kilometer for versjonen med det største batteriet. Hyundai har normalt sett for vane å oppgi netto batterikapasitet på sine elbiler, så vi kan anta det er tilfelle også her.

Tre meter akselavstand gir veldig korte overheng. Hyundai

Rask lading

Hyundai har selv bekreftet at Ioniq 5 vil kunne lade 10 - 80 prosent på så lite som 18 minutter. For det største batteriet skulle det tilsi en snitteffekt på cirka 170 kilowatt, for det minste batteriet 135 kilowatt.

Makseffekt vil nok være enda høyere enn dette, og en annen bekreftet opplysning er at bilen skal kunne lade hjemme med inntil 11 kilowatt.

Mange konkurrenter

Dimensjonene er ifølge Korean Car Blog oppgitt til drøye 4,6 meter i lengde og en høyde på 1,6 meter. En Hyundai Kona måler til sammenlikning 4,18 meter i lengde, så Ioniq 5 vil være en betydelig større bil - i klassen til biler som Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E og kommende Nissan Ariya, for å nevne noen.

Det er også å vente at disse prismessig vil havne i noenlunde samme prisklasse og dermed konkurrere om de samme kundene.

Hyundai har selv bekreftet en veldig spennende detalj, som er at akselavstanden blir på nøyaktig tre meter, som er ganske mye for en bil på totalt drøye 4,6 meter. Bilen er også bygget på en helt ny og dedikert elbilplattform kalt E-GMP, og i sum bør det bety god plass innvendig.

Ut fra bildene kan man kanskje tro at de litt kantete linjene fra konseptet har bestått. Hyundai

Frunk og hengerfeste

Hyundai har også bekreftet at bilen vil få en frunk, altså et bagasjerom under panseret foran, og de har varslet at setene foran kan legges ned til helt flat stilling. En annen litt finurlig funksjon er at bilen vil få en vanlig 220-volts stikkontakt innvendig, som gjør at den kan forsyne selv ganske strømkrevende apparater med strøm - inntil 3,6 kilowatt eller 3600 watt.

Den norske Hyundai-forhandleren Birger N. Haug skriver også på egne nettsider at bilen vil få mulighet for hengerfeste. Der heter det også at maksimal hurtigladeeffekt er 232 kilowatt.

Vi vet altså foreløpig ikke eksakt når vi får se Ioniq 5 offisielt, men det ser altså ut til å skje senere denne måneden, noe også Hyundai i Norge skriver på egne nettsider. I en pressemelding like før jul sa markedsdirektør Christian Stenbo at de gikk for en «særegen strategi» rundt bilen.

– Bilen lanseres snart, og etter det går det egentlig slag i slag. Det betyr at de første bilene er her allerede få måneder etter lansering. Det blir på ingen måte en langtekkelig lanseringsperiode her, sa Stenbo.