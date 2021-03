Microsoft pusser opp Windows 10-ikonene

Microsoft

Vegar Jansen 25 Mar 2021 15:45

Selv om Windows 10 ifølge Microsoft selv skal være selskapets siste operativsystem, står det på ingen måte stille. Windows 10 i dag er noe ganske annet enn da det først ble sluppet høsten 2014.

Microsoft

Også designelementer som ikoner må «følge med i tiden», som det så fint heter, og i et Windows Insider-blogginnlegg får vi en god indikasjon på hvordan stilen kan bli litt fram i tid. Her kan vi se oppdaterte ikoner for Windows Filutforsker – eller Explorer om du vil.

Med klarere bruk av farger blir det enklere å straks skille biblioteksmappene fra hverandre.

Videre har ikonene for papirkurven og diskstasjoner blitt forandret på. Stilen er i det store og hele den samme, men vinkelen er nå rett forfra i stedet for skrått fra siden.

Microsoft

Her må nok også «Denne PCen»-ikonet få samme behandling for ikke å skille seg for mye ut.

Insider først

Ikonene vi ser i bildene er ikke nødvendigvis de som til slutt dukker opp i en av de store Windows-oppdateringene, men det er en god mulighet for at de gjør det.

Microsoft

Først skal de dog testes ut gjennom Microsofts «Windows Insider Program», der frivillige Windows-brukere er med i hva som kan betraktes som en evigvarende betatest av operativsystemet.

Det artige med dette er at en tidlig kan får prøve ut ny funksjonalitet, og man kan diskutere og gi tilbakemeldinger på hva som virker og hva som ikke virker. Sånn sett kan man være med på å forme morgendagens Windows. Det kjedelige er at det nesten alltid vil være noe med operativsystemet som ikke virker slik det skal.

Så om de nye ikonene kommer seg videre fra Insider-versjonene, vil også være avhengig av hvordan de blir mottatt av disse brukerne.

Men mest trolig vil de etter hvert – i en eller annen form – også dukke opp på skjermene til oss andre. Så fremt du da er en Windows-bruker, selvfølgelig.