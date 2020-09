Toppmodeller i fritt fall på bruktmarkedet

Prisene for brukte grafikkort stuper på Finn etter at Nvidia avslørte nye modeller.

Skjermdump av Finn.

Anders Brattensborg Smedsrud 8 Sept 2020 19:00

Forrige tirsdag overrasket Nvidia PC-spillere ved å avduke en ny generasjon med grafikkort som lover langt høyere ytelse til lavere priser enn mange hadde forventet.

Nvidia hevder deres nye RTX 3080 skal være dobbelt så kraftig som dagens RTX 2080 til samme pris, mens lillebroren RTX 3070 ifølge selskapet skal overgå RTX 2080 Ti, som er det nåværende toppkortet i RTX 20-serien og kostet over dobbelt så mye ved lansering.

For de virkelige entusiastene annonserte Nvidia RTX 3090, som de også mener skal blåse dagens toppkort av banen, til en pris som ikke legger seg så langt over det RTX 2080 Ti ble solgt for denne generasjonen.

En flodbølge av annonser

Nvidias lovnader om mye høyere ytelse til lavere pris har ført til totalt kaos på bruktmarkedene. Antall annonser har eksplodert, der folk står i kø for å forsøke å kvitte seg med sine gamle kort før de selv skal oppgradere.

Fra uken før annonseringen av RTX 30-serien, til uken etter, har antallet annonser for grafikkort nesten femdoblet seg. Dette gjelder kortene i RTX 2070/Super-, RTX 2080/Super- og RTX 2080 Ti-serien.

Det viser tall vi har fått fra Finn.no.

Tallene viser oss også at interessen for brukte grafikkort er stor, med mer enn en dobling av trafikken inn til de ulike modellene i RTX 20-serien. Som vi skal se er det en god grunn til dette.

Prisskrell for RTX 20-serien

Med den massive økningen av annonser som dukker opp, kappes selgerne om å få solgt grafikkortene sine med stadig flere andre. Det fører til at prisene synker.

En rask titt innom Finn.no viser at du nå kan kjøpe det utgående flaggskipkortet RTX 2080 Ti til bruktpriser ned mot 6000 kroner. Dette er samme kort som selges for mellom 12 000 og 15 000 kroner nye i butikken, litt avhengig av type.

Tilsvarende ligger flere kort fra RTX 2080-serien ute for priser fra 4000 kroner på bruktmarkedene, mens prisene i butikk starter på det dobbelte.

Lillebroren, RTX 2070 har også sett et svalestup i pris, der de billigste bruktmodellene kan plukkes opp for 2000 kroner. Kortet selges nytt for godt over det dobbelte.

Nypris vs bruktpris.

Ikke ferdige med å falle i verdi

Prisutviklingen vi har laget med tall fra Finn viser at prisene er på vei ned for alle kortene i RTX 20-serien, men at det er desidert mest fall å se i prisene for toppkortet RTX 2080 Ti. De siste fem ukene har annonsert pris for dette kortet falt med 23 prosent i snitt.

Lignende fall ser man også for de øvrige RTX-kortene.

Selv med tanke på at Finn.no ikke vet hva grafikkortene faktisk blir solgt for, kun prisen de annonseres for, er det verdt å merke seg at snittprisen fremdeles virker å ligge på et for høyt nivå.

En rekke selgere forsøker eksempelvis å bli kvitt sine RTX 2080 Ti for priser 9000 kroner, noe som uten tvil er en svært dårlig «deal» for kjøper, men som mest trolig ikke vil føre frem uten saftige priskutt.

Om Nvidias lovnader om at RTX 3070 er like kraftig som RTX 2080 Ti faktisk stemmer, betyr det at selgere bør ned mot en pris på rundt 5750 kroner for sine brukte RTX 2080 Ti-kort før kjøperen får samme valuta for pengene. Man må imidlertid tenke på at kortet leveres med ulike kjølere, som kan dra prisen litt opp, men også at en stor del av reklamasjonstiden kan være oppbrukt, noe som bør trekke prisen ned.

Ikke mye «knalltilbud». Om Nvidias egne lovnader om ytelse for den nye RTX 30-serien stemmer, bør et brukt RTX 2080 Ti koste nærmere 5750 kroner. Skjermdump av Finn.

Dataene vi har fått fra Finn indikerer da også at prisene trolig ikke er ferdige med å falle for RTX 20-serien, og at snittprisen skal videre ned de kommende ukene. Antallet visninger for de ulike kortene i RTX 20-serien er nemlig mer enn doblet den siste uken, samtidig som hver annonse bare vises halvparten så mange ganger som før RTX 30-serien ble annonser.

Det er med andre ord kjøpers (brukt)marked for tiden.

Tek.no skal teste både RTX 3090, RTX 3080 og RTX 3070, så følg med de kommende ukene for å finne ut hvor gode de faktisk er i forhold til de utgående RTX 20-kortene.

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, samme konsern som eier Tek.no gjennom VG.