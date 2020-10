Sony viser endelig frem brukergrensesnittet på Playstation 5

Et nytt kontrollsenter fullt av «Activities» gjør inntog på Playstation 5. Her vil du blant annet kunne få hjelp om du står fast eller ikke klarer en achievement. Sony

Stein Jarle Olsen 16 Okt 2020 13:26

Med lansering bare en knapp måned unna har Sony nå endelig sett seg klare nok til å vise frem grensesnittet på kommende Playstation 5.

At videoen ble sluppet akkurat samtidig med at utvalgte medier - som Tek - endelig fikk lov til å fortelle om førsteinntrykkene av konkurrenten Xbox Series X torsdag , var sikkert ikke helt tilfeldig.

Nytt kontrollsenter

I den drøyt 11 minutter lange videoen ser vi at hjemmeskjermen fra Playstation 4-menyen videreføres, men at designet er oppdatert. En viktig oppdatering er dessuten at Playstation Store nå er fullintegrert i operativsystemet i stedet for å være en egen app, som forhåpentligvis bør gjøre at det går betydelig raskere både å åpne butikken og navigere i den.

I tillegg kommer et nytt «kontrollsenter», hvor du for eksempel vil kunne se fremgangen din i ulike faser av det aktuelle spillet, se skjermbilder, nyheter og dessuten forslag til hva du kan gjøre videre. Kontrollsenteret hentes til enhver tid opp ved å trykke på Playstation-knappen på kontrolleren.

Playstation Plus-medlemmer vil dessuten kunne hente opp «offisiell» hjelp i ulike spill, noen ganger også med video - for eksempel for å finne viktig utstyr eller fullføre en achievement. Slik slipper du å måtte lete gjennom lange guider på nett og risikere spoilere, fremhever Sony, og hjelpen kan også legges i «bilde-i-bilde» oppå det du spiller. I kontrollsenteret vil du også kunne se påloggede venner og eventuelt hoppe rett inn i flerspillerspill hvis du har venner som spiller.

Å snakke med venner vil også være svært enkelt, takket være at den nye DualSense-kontrolleren har mikrofon innebygget. Om du sender et skjermbilde eller en melding til noen, vil du dessuten kunne diktere en tekstmelding gjennom kontrolleren. Det blir spennende å se om dette vil fungere godt også på norsk.

Hjemskjermen er mye av det samme som før, men Playstation Store er nå direkte integrert i systemet, ikke en egen app. Dette er foreløpig alt vi får se. Sony

Mye likt

Playstation 5-grensesnittet ser dermed ut til å bli velkjent for dem som kommer fra Playstation 4, men det vil garantert føles ganske annerledes, spesielt med tanke på at den nye konsollen i likhet med Xbox Series X kommer med lynrask SSD-lagring som garantert vil gjøre hele systemet mange ganger mer responsivt.

«Å hoppe rundt i menyer, åpne opp spill og apper, bytte mellom spill og boote om konsollen, alt går lynraskt. For all del – det finnes fortsatt lasteskjermer, men de blir borte langt, langt raskere enn tidligere. Til og med menyer og småting i spill dukker opp mye raskere enn før. For eksempel å sjekke kartet i et spill skjer umiddelbart, fremfor at du må vente i et sekund eller to. Alle disse småsekundene teller, og alt føles rett og slett mer «snappy»», skrev kollega Niklas Plikk eksempelvis om opplevelsen på Xbox Series X, og det samme vil nok også gjelde for Playstation 5.

Hjelp til ulike ting er nå tilgjengelig direkte i grensesnittet på konsollen. Sony

Konsollen lanseres 19. november i våre deler av verden, en drøy uke etter hovedkonkurrenten. Etterspørselen skal ha vært enorm, og mange som forhåndsbestilte hos Komplett.no fikk eksempelvis beskjed om at de ikke ville kunne få konsollen sin før neste sommer .

Hos Elkjøp kuttet de muligheten til å forhåndsbestille Playstation 5 etter bare 15 minutter , mens Xbox Series X fortsatt er tilgjengelig - nå med levering fra 1. desember.

