Mener regjeringen «mangler» 6.000 elbiler - advarer mot elbilmoms

Tesla Model X er en av bilene som kan bli rammet om partienes forslag om moms på den delen av elbilprisen som overstiger 600.000 kroner blir en realitet. En Model X som i dag koster 850.000 kroner vil bli 62.5000 kroner dyrere med en slik ordning. Hanne Hattrem, VG

Stein Jarle Olsen 4 Nov 2020 19:24

Regjeringen mangler 6.000 elbiler i år for å være i rute til å nå målet om alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Det mener NAF, som har fått Transportøkonomisk institutt (TØI) til å beregne hvordan salget av elbiler må være for å holde en jevn kurve mot målet om kun nullutslippsbiler i 2025.

Fasiten, ifølge TØI? 75.000 av et estimert nybilsalg på 130.000 biler i 2020 må 75.000 være elbiler. Ved utgangen av oktober var det solgt rundt 56.000 elbiler, og NAF estimerer at man vil ende på 69.000 elbiler før året er omme. Dermed «mangler» man altså 6.000 elbiler, ifølge forbundets beregninger.

Nils Sødal i NAF sier det er for tidlig med elbilmoms. NAF

Både i september og oktober var elbilandelen av nybilregistreringer over 60 prosent, men totalt så langt i år er andelen «bare» 51,8 prosent, ifølge tallene til Opplysningsrådet for veitrafikken. Denne andelen burde vært 57 prosent for å være i rute til 2025-målet, ifølge TØI.

– For tidlig for elbilmoms

NAF advarer mot å innføre elbilmoms, slik flere partier har signalisert kan bli aktuelt fra 2022.

– Tallene viser at det kan være mulig å nå over 90 prosent elbiler av nybilsalget i 2025, om momsfritaket beholdes, rekkevidden øker og batteriprisen synker. Selv for dette målet går salget i 2020 for sakte, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

I statsbudsjettet for 2020 ble det anslått at momsfritaket for elbiler kostet staten 7,7 milliarder kroner i tapte inntekter i fjor, mens fritaket for engangsavgift kostet 3,3 milliarder. Mye tyder på at bilbransjen må være forberedt på diskusjoner om innføring av elbilmoms tidligere enn de hadde trodd, sa Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening til Bilnytt i sommer.

– Salgstallene så langt i år viser at 2022 vil være for tidlig for elbilmoms. NAFs vurdering er at man minst burde vente til 2024, og da starte med moms på de dyreste elbilene først, sier Sødal.

Flere partier har pekt på at det kan være aktuelt å innføre moms på de dyreste elbilene først. En bil som Volkswagens ID.3 vil dermed ikke rammes.

Moms for de dyreste elbilene først

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslo regjeringen nylig å innføre samme trafikkforsikringsavgift (tidligere kalt årsavgift) for elbiler som for motorsykler, altså 2.135 kroner i året .

I en nylig gjennomgang VG gjorde blant partier på Stortinget kom det frem at Arbeiderpartiet ønsker å innføre moms på elbiler for beløp som overstiger 600.000 kroner. De vil også øke CO2-komponenten i engangsavgiften på nye bensin- og dieselbiler for å gjøre nullutslippsbiler enda mer konkurransedyktige.

Høyre vil gradvis trappe ned elbilfordelene, i første omgang for de dyreste elbilene, mens Venstre vil holde på alle elbil-fordelene frem til 2025, samtidig som de vil skru opp avgiftene på bensin og diesel.

Senterpartiet har foreløpig ikke avgjort hva de vil gjøre med elbilfordelene. Ett alternativ for dem er å innføre moms over 600.000 kroner, i tillegg til å redusere bompenge- og parkeringsfordelene gradvis. Alternativ to er å videreføre dagens kjøpsfordeler, men redusere bruksfordelene gradvis. Dette skal avgjøres på landsmøtet i mars.

Fremskrittspartiet vil på sin side at det skal bli billigere å kjøpe både bensin-, diesel og hybridbiler, og varslet et utkast til nytt partiprogram i løpet av kort tid.

Omtrent slik vil situasjonen bli for et knippe av dagens elbiler om det skulle bli moms fra 600.000 kroner:

null Dagens pris Prisøkning med moms fra 600.000 Ny pris Audi e-tron 50 Advanced Business 599.900,- 0,- 599.900,- Audi e-tron 55 Advanced Business 704.900,- 26.250,- 731.150,- Jaguar i-Pace EV320 Advanced 629.900,- 7.475,- 637.375,- Mercedes-Benz EQC 4-matic 636.900,- 9.225,- 646.125,- Tesla Model S Long Range Plus 736.232,- 34.058,- 770.290,- Tesla Model X Long Range Plus 864.232,- 66.058,- 930.290,- Porsche Taycan 4S 966.300,- 91.575,- 1.057.875,- Porsche Taycan Turbo S 1.762.300,- 290.575,- 2.052.875,-

Mot moms, vil ha flere avgifter på plugin-hybrider

Elbilforeningens Christina Bu vil ha slutt på gunstige ordninger for ladbare hybrider. Mariam Butt, Scanpix

Elbilforeningen er ikke overraskende mot innføring av moms.

– Det er klart at skal vi være i rute til å nå 2025-målet, må elbilandelen for 2020 nærme seg 60 prosent. De siste prosentene blir tøffere enn de første, og da hjelper det ikke med avgiftsøkninger på elbiler, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu til Tek.no.

Hun peker også på de rause ordningene for ladbare hybridbiler, hvor eksempelvis Toyotas Rav4 i ladbar hybridversjon har null i engangsavgift og var Norges nest mest solgte bil i oktober, kun slått av Volkswagens ID.3 .

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått at at kravet for full rabatt for ladbare hybrider økes fra 50 til 75 kilometer. Rav4 har en oppgitt elektrisk rekkevidde på nettopp 75 kilometer, og vil derfor fortsatt få null i avgift.

Toyota Rav4 i pluginhybrid-variant. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Elbilforeningen har foreslått at kravet settes til 100 kilometer elektrisk rekkevidde, og at hele rabatten fases ut innen 2023.

– Tiden for rause skatterabatter på forurensende biler bør være forbi, og ytterligere innskjerping i engangsavgiften for ladbare hybrider bør gjøres. Bare slik kan vi nå målet om at alle nye biler skal være nullutslipp i 2025, sier Bu.