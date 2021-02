Wikipedia feirer 20 år

Nesten 600 nye artikler dukker opp hver eneste dag.

Wikipedia

Ole Henrik Johansen 15 Jan 2021 14:54

Det internasjonale, nettbaserte encyclopedie-siden Wikipedia fyller 20 år.

Tjenesten ble lansert den 15. januar i 2001 av Jimmy Wales og Larry Sanger . Meningen med Wikipedia er at alle som vil skal kunne lage innlegg med temaer, personer eller ting som de var opptatt av. Og på den måten dele informasjon med andre.

Hver dag flommer det inn nytt innhold i oppslagsverket. Nesten 600 nye sider opprettes hver dag, og hvert eneste sekund blir det i snitt gjort 1,9 justeringer på innholdet som ligger der av en av brukerne.

Ordet Wikipedia er et sammensetningen av ordene Wiki og pedia. Wiki er et hawaiisk ord og betyr rask, kjapp eller hurtig. Pedia på sin side er endingen på det greske ordet «encyklopedi».

Steven Pruitt er den som har redigert flest artikler på Wikipedia. Wikipedia

Nesten fire millioner redigeringer

Personen som har redigert desidert mest på Wikipedia og gjennomført flest endringer i innholdet heter Steven Pruitt – bedre kjent under pseudonymet « Ser Amantio di Nicolao ».

Pseudonymet er forøvrig en referanse til en rollekarakter i operastykket Gianni Schicchi.

Han er blant annet kjent for å være en forkjemper for «Women in Red», et prosjekt som retter fokuset mot kjønnsskjevhet ved at de prøver å få flere kvinner til å lage innhold artikler på siden. Gjerne da om kvinner eller med kvinnelig interesse.

Pruitt er altså kongen på haugen blant de som redigerer mest på Wikipedia, hvor han totalt har 3 936 798 redigeringer å vise til. Det er med god margin flest, for neste person på listen, Koavf, har «kun» 2 105 626 redigeringer.

De mest populære sidene

Wikipedia er en nettside som de aller fleste av oss har vært innom i en eller annen sammenheng. Totalt finner du over 50 millioner artikler på hele 287 språk, hvor over 6 millioner av disse er på engelsk.

Det finnes en oversikt over hvilke artikler som er aller mest populære, og her har du topp-ti-listen (som ikke inkluderer «unintentional views»):

United States Donald Trump Barack Obama India Elizabeth II World War II Michael Jackson United Kingdom Lady Gaga Eminem

Som du ser av listen så er også Wikipedia-brukerne i stor grad opptatt av hva som skjer i USA. Den kanskje største overraskelsen er vel at artisten Eminem har sneket seg inn blant de ti mest populære.

Egen temasang

Visste du at Wikipedia har sin egen offisielle temasang? Sangen skal angivelig heter «Hotel Wikipedia», og skal være en variant av The Eagles store slager i fra 1976. Sangen ble valgt fra en liste over en rekke sanger som heter W.O.R, en forkortelse for Wikipedia-oritentert rock.

Sangen hevdes å ha blitt lansert våren i 2004, men det finnes ingen henvisning til denne referansen. Men om du nå vurderer å redigere W.O.R-siden, får du servert en klar advarsel: «Hvis du redigerer den, foreslår du en offisiell endring! Mye byråkrati vil være involvert!».

Visste du har Wikipedia har sin egen bursdagskomite? Denne har som oppgave å ønske gratulerer med dagen til såkalte «Wikipedianere». Komiteens egen side tilbyr en rekke ulike bannere som kan brukes til dette.