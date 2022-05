Nå utvider Tesla Supercharger-åpningen til nesten hele nettverket

Blir en av Norges største lynladeaktører.

Tesla åpner nå 42 nye Supercharger-stasjoner for andre merker enn Tesla. Bildet er fra stasjonen på Rygge, som ble åpnet i første «bølge» i slutten av januar.

Tesla utvidet tirsdag pilotprosjektet for å åpne Supercharger-nettverket for ikke-Tesla-biler til betydelig flere stasjoner.

Siden piloten først ble varslet i januar har det vært 16 Supercharger-stasjoner som har vært åpne for andre. I dag utvides åpningen med ytterligere 42 stasjoner og 497 nye ladestolper.

Solid økning i tilgjengelige lynladere

Ifølge Nobil-databasen er det i dag drøyt 1500 ladepunkter i Norge med 150 kW effekt eller mer, og Teslas åpning innebærer dermed en økning av offentlig tilgjengelige lynladestolper i Norge med rundt en tredel. Totalt vil altså 58 Supercharger-stasjoner med totalt 812 ladestolper fremover være åpne.

Etter det vi skjønner har ikke Tesla vært helt fornøyd med bruken av de 16 stasjonene som har vært åpne frem til nå, og ønsker med det både å samle inn mer data om hvordan ladestolpene brukes og ikke minst gjøre flere oppmerksomme på at stasjonene faktisk også er åpne for andre.

Dette er stasjonene som åpnes Alta - 6 stolper Alvdal - 16 stolper Aspøya - 8 stolper Brekkvasselv - 8 stolper Brumunddal - 20 stolper Bygland - 8 stolper Elverum - 16 stolper Fåvang - 16 stolper Gjøvik - 12 stolper Gol West - 24 stolper Gol - 8 stolper Hokksund - Eiker - 20 stolper Honningsvåg − 3 stolper Hovden - 12 stolper Innhavet - 10 stolper Kautokeino - 4 stolper Lampeland - 12 stolper Lasses - 20 stolper Lavik - 10 stolper Liertoppen - 40 stolper Maurset - 8 stolper Molde - 8 stolper Mosjøen North - 10 stolper Mosjøen - 6 stolper Norheimsund - 10 stolper Ørskog - 12 stolper Os - 14 stolper Røldal - 12 stolper Rudshøgda - 14 stolper Sandane - 6 stolper Setermoen - 6 stolper Skaidi - 3 stolper Skarnes - 16 stolper Skibotn - 6 stolper Skjåk - Bismo - 18 stolper Stryn - 4 stolper Treungen - 8 stolper Trondheim - 12 stolper Varangerbotn - 3 stolper Vestby - 20 stolper Vinstra - 12 stolper Mer +

Også i nord

Med denne åpningen vil Tesla ha åpnet ladestasjoner nærmest landet over, i stedet bare for i mye trafikkerte korridorer sørpå, slik det var i første omgang. I nord åpnes blant annet Supercharger-stasjonene i Varangerbotn, i Skibotn og på Setermoen, for å nevne noen.

Av de stasjonene som foreløpig ikke åpnes finner vi noen av Teslas aller mest brukte Supercharger-stasjoner, og etter det vi forstår kommer disse neppe til å bli åpnet heller i fremtiden. For noen av de øvrige er det andre ting som står i veien, eksempelvis avtaler med grunneier eller liknende.

Prisingen vil følge den samme modellen som tidligere, som innebærer at man kan tegne abonnement for 129 kroner i måneden for å få tilgang til de samme prisene som Tesla-eiere betaler. Har man ikke abonnement vil prisene være mellom 50 og 60 prosent høyere.

Fire-fem kroner kilowattimen

Prisene hos Tesla varierer per lader, men i skrivende stund ligger prisene på mellom 4,05 og 5,00 kroner per kilowattime for Tesla-eiere og andre med abonnement, mens dropin-kunder må betale mellom 6,10 og 6,90 kroner per kilowattime.

Sistnevnte er omtrent på nivå med hva du må betale hos andre lynladetilbydere. Recharge krever eksempelvis 6,49 kr/kWh om du både lader og betaler hos dem, mens Circle K skiller mellom registrerte og dropinkunder. Der koster det henholdsvis 6,59 kr/kWh for registrerte kunder og 7,59 kr/kWh for dropin-kunder.

Ionity har på sin side omtrent samme prismodell som Tesla, med en pris for abonnementskunder og en annen pris for andre. Der er månedsprisen 190 kroner, men prisen reduseres også drastisk - fra 8,40 til 2,50 kroner per kilowattime. Mange bilprodusenter har også egne avtaler med Ionity.

For å lade hos Tesla må du ha en elbil som lader med CCS-standarden. Det betyr de aller fleste nyere elbiler, men ikke Nissan Leaf, eldre Kia Soul og et par andre, som bruker Chademo-standarden.

