Zooms nye funksjon skal forhindre distraksjon i skoletimene

Vertens bilde i Zooms nye fokusmodus. Zoom

Vilde M. Horvei 12 Aug 2021 17:15

I anledning skolestart har videostrømmingsplattformen Zoom annonsert en ny funksjon for å bedre undervisningen kalt «Fokusmodus».

Zoom var for mange et ukjent selskap, som i løpet av pandemien ble verdenskjent og gikk fra ti millioner til 200 millioner brukere på få uker. De måtte også tåle kritikk for en rekke sikkerhetshull som ble avdekket.

Men tross bruker-«boomen» og kritikkhaglet så har Zoom blitt stående som manges favorittverktøy for videokonferanser. For lærere og studenter har det likevel vært en rekke problemstillinger knyttet til blant annet studenters avslåtte skjermer, som Zoom nå ønsker å imøtekomme.

Deltagernes bilde Zoom

Tilgjengelig for alle

Deres nye Fokusmodus skal bli tilgjengelig for alle brukere, men er ifølge Zoom selv, spesielt tiltenkt lærere og studenter. Funksjonen skal forhindre at studenter blir distrahert i de virtuelle klasserommene, samtidig som læreren får anledning til å holde øye med hver enkelt.

Når fokusmodus er aktivert vil deltakerne ikke kunne se hverandres videoer eller skjermdelinger, men verten vil kunne se alle sine webkameraer. En lærer vil kunne slå av og på fokusmodus avhengig av hva klassetimen behøver.

Dermed minner det til dels om Webinar-funksjonen til Zoom, som man derimot må betale ekstra for, uten å være like komplisert å bruke. Ifølge The Verge, som har testet Zooms gratisversjon, vil denne funksjonen også være tilgjengelig for alle uten betalingskonto.