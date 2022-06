Ny EU-lov setter en stopper for Telenor og Telias «gratis» musikk

Sier det bryter mot nettnøytralitetsloven.

Niklas Plikk 2 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Både Telia og Telenor tilbyr tjenesten de kaller «Music Freedom», som i praksis lar deg strømme musikk på mobilen uten du bruker noe av abonnementets datakvote.

Nå - fem år senere - har EU fastslått at denne typen «nulltaksering» er ulovlig.

Nkom ber derfor både Telenor og Telia om å avslutte markedsføringen av Music Freedom-tjenesten innen utgangen av august 2022, og avslutte berørte sluttbrukeravtaler innen utgangen av året.

Tyske Vodaphone ble dømt

EU har ikke tatt direkte stilling til Telenor og Telias Music Freedom-tjenester, men på en lignende tjeneste hos Vodaphone i Tyskland. De ble dømt for å ha brutt nettnøytraliteten, som førte til at EU-organet BEREC har oppdaterte sine retningslinjer for nettnøytralitet.

Og disse retningslinjene følger også Norge:

– Nkom har vurdert nulltakseringstjenesten «Music Freedom» basert på domstolens uttalelser og BERECs revisjon av retningslinjene. Vår konklusjon er at «Music Freedom» omfattes av de prinsipielle vurderingene fra EU-domstolen og de reviderte retningslinjene, og derfor må fases ut av det norske markedet, skriver Nkom.

Telenor: – Skuffet

I en uttalelse til Nettavisen sier Telenors kommunikasjonssjef Anders Krokan at de vil rette seg etter de nye reglene:

– Vi introduserte Telenor Music Freedom i 2017, og tilbudet har blitt svært godt mottatt av kundene våre. Fordi vi har åpnet opp for deltagelse for samtlige abonnementstjenester for musikkstrømming, mener vi at dette ikke har kommet i konflikt med nettnøytralitetsprinsippet. Music Freedom er et musikktilbud designet til nettnøytralitetsprinsippet, noe Nkom har støttet oss i, sa Krokan til Nettavisen.

Nettnøytralitetsloven skal sikre at tjenester behandles likt av nettleverandører av konkurransehensyn. Selv om Telenor og Telia sier at all musikk er gratis å strømme, fordrer det likevel at tjenesten har en avtale med dem, slik at dataen blir registrert riktig.

Telenor Music Freedom lar deg for eksempel lytte til musikk fra Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Beat, AudioMac og SoundCloud. Telia har den samme listen, men ikke SoundCloud. Ingen av dem har Amazon Music.

Kritisk helt siden 2017

Da Telenor lanserte Yng i 2017, som var det første mobilabonnement i Norge som inkluderte «Music Freedom», sa daværende Nkom-sjef Torstein Olsen til Tek.no at det var storartet at kundene fikk mer data og flere tjenester inkludert i abonnementet. Han var imidlertid skeptisk til at operatørene skal bestemme hva de inkluderte dataene skal brukes til.

– Vi ser tilsvarende tilbud i hele Europa for tiden, med operatører som kommer opp med tilbud som enten er innenfor eller helt på grensen av nettnøytralitetsreglene. Derfor er det viktig for oss at vi jobber tett sammen med våre kolleger i hele Europa for å sikre harmonisering av regelverket. Det er viktig at noe ikke er lov i et land og forbudt i et annet land, sa Olsen den gang.