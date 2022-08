Instagram tester større bilder i feeden

Instagram lanserte i mai sitt nye design - hvor bilder og videoer skulle ta opp hele skjermen på telefonen din. Det gikk de senere tilbake på, etter at misnøyen fra brukerne var stor. Nå skal de likevel teste en mulighet for brukerne til å poste høyere bilder.

Instagram vil la brukere poste bilder i såkalt 9:16-format i vanlige innlegg, varslet Instagram-sjef Adam Mosseri i sin ukentlige spørsmål og svar-runde på tjenesten.

– Du kan ha høye videoer, men du kan ikke ha høye bilder på Instagram. Så vi tenkte at vi kanskje skulle forsikre oss om at vi behandler begge deler likt, sa Mosseri.

Uker unna

Innføringen av 9:16 skal foreløpig være en del av en test som skal settes i verk om «en uke eller to».

Instagram lar allerede brukere poste «story»-innhold og videoer (Reels) i 9:16, som også er det formatet mobiler flest skyter video i om du holder telefonen på høykant. Et bilde i 9:16 vil fylle skjermen på de fleste mobiler, i motsetning til 4:5-formatet som er det høyeste formatet du kan ha i Instagram-innlegg i dag.

Tallene sier for øvrig noe om forholdet mellom bredde og høyde på bildet. 9:16 betyr at bildet er ni deler bredt og 16 deler høyt.

Snudde om endringer

Testen kommer for øvrig i en litt turbulent tid for Instagram. Selskapet valgte nylig å gå tilbake på en designendring som innebar at Instagram ville likne mer på TikTok, med mer fullskjerminnhold og mer video, i tillegg til mer «anbefalt innhold» i flyten din.

Folk likte ikke endringene, innrømmet Mosseri, og sa at deres egne bruksdata støttet opp om at endringene var en dårlig idé.

– Vi trenger definitivt å ta et stort steg tilbake og tenke nytt rundt dette. Vi har lært mye, og vil komme tilbake med nye idéer og versjoner, sa Mosseri den gang.