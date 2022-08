HBO Max ser ut til å droppe tidlig tilgang på kinofilmer

Da HBO Max ble lansert i Norge og Norden i 2021, var en del av trekkplasteret at man skulle få tilgang på filmer kun 45 dager etter kinopremieren. Nå viser det seg at dette ikke lenger er tilfellet.

Det melder danske Flatpanels, som oppdaget at Warner Bros-filmen Elvis, som hadde kinopremiere 23.juni i år, enda ikke var tilgjengelig på HBO Max 8.august. Til gjengjeld var den tilgjengelig på andre plattformer for kjøp eller leie.

Endringen skal ha skjedd i etterkant av at det ble klart at HBO Max og Discovery+ skulle slås sammen. Det kan virke som at avgjørelsen er knyttet til den nye ledelsen, og at deres strategier avviker fra de lovnader brukere ble gitt ved kontraktsinngåelse av HBO Max ved lanseringen. Ifølge nettstedet Deciders, skal Warner Bros ha uttalt at utgivelsesdatoene for HBO Max ville vurderes «sak for sak» fremover, fremfor de 45 dagene de opprinnelig skiltet med.

Vi har sendt spørsmål på e-post til HBO Max Norge for å få en oppklaring, men har foreløpig ikke mottatt svar. Vi oppdaterer fortløpende så fort vi hører noe. Til Flatpanels har derimot Tom Nielsen, pressesjef for HBO Max EMEA uttalt seg:

– Vi fortsetter å eksperimentere med når vi tilbyr Warner Bros.-filmer på HBO Max, og balanserer behovet for å gi filmene maksimal kinoeksponering. Fremover, i stedet for en 45-dagers regel, vil vi være mer fleksible og bekrefte premieredatoen for streaming av kinotitlene våre omtrent syv dager før de kommer på HBO Max.

Introduksjonspris skulle vare livet ut. Kan falle bort

Samtidig med at HBO Max ble lansert, annonserte de også at nye kunder skulle få en voldsomt rabattert pris. Månedsprisen skulle ligge på 44,50 kroner, mot allerede eksisterende kunder som måtte betale normalprisen på 89 kroner, og skulle vare «livet ut».

Forrige uke ble det derimot klart at HBO Max skal bli historie innen 2024, da Discovery+ og HBO Max skal slås sammen. Dermed kan det virke som at den livslange introduksjonsprisen naturlig vil falle bort, ettersom HBO Max ikke lenger vil eksistere.

Hvordan dette vil bli, og hva brukere kommer til å måtte betale er usikkert, men vi har sendt forespørsel til HBO Max Norge. Vi oppdaterer så fort vi har fått svar.