Sonos skal ha utsatt sitt neste produkt

Sannsynligvis den ryktede Sub Mini.

Sonos Sub er foreløpig eneste subwoofer-mulighet fra Sonos. Det er ventet at de vil lansere en mindre og rimeligere variant, men den ser nå ut til å være noe utsatt.

Sonos har utsatt lanseringen av et nært forestående produkt, varslet selskapet i forbindelse med offentliggjøringen av kvartalstall onsdag.

Mange medier spekulerer i at det skal dreie seg om Sonos’ nye og mindre subwoofer, et produkt som ble «lekket» i Sonos-appen allerede i november i fjor og dukket opp i dokumenter hos den amerikanske godkjenningsmyndigheten FCC tidligere i sommer.

The Verge har attpåtil fått laget 3D-tegninger av produktet basert på lekkede opplysninger, tegninger som viser en sylinderformet sak med et hull i midten.

Kostbar

I dag tilbyr Sonos nemlig kun én subwoofer, og den koster stive 8490 kroner. Samtidig har Sonos lansert stadig billigere lydplanker, som har gjort den såkalte Sonos Sub mer og mer uproporsjonalt kostbar. Den rimeligste Sonos-lydplanken i dag er Sonos Ray, som koster cirka 3000 kroner.

Tidligere i år sa Sonos-sjef Patrick Spence at de i finansåret 2022 ville være fokusert på å lansere nye produkter innenfor selskapets eksisterende produktkategorier. Sonos’ regnskapsår går fra oktober til september, og så langt har de lansert Sonos Roam SL (uten mikrofoner) og den nevnte Sonos Ray.

Overfor The Verge bekrefter en Sonos-talsperson at lanseringen er utsatt fra fjerde kvartal 2022 til første kvartal 2023, som på Sonos-språk betyr at den utsatte lanseringen vil finne sted et sted mellom oktober og desember i år.

– Vi vurderer alltid hva slags produkt det er snakk om - og timingen. Vi holder fast på ambisjonen om to produktlanseringer i året, sa Spence til investorer onsdag.

Sonos noterte seg for et lite tap i forrige kvartal, og landet også godt under egne estimater for omsetning. De peker blant annet på makroøkonomiske forhold i verden, høy inflasjon og en styrking av dollaren som utfordringer.

Sonos Ray Soundbar