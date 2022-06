– 6 av 10 svindeltilfeller var norske

– Det kan være at vi er mer naive, sier svindelekspert.

Slik kan en Flubot-melding se ut. Ikke klikk på lenken!

Mobilviruset «Flubot» ble i 2021 av flere teleselskap og sikkerhetseksperter omtalt som et av de mest omfattende svindelangrepene i nyere tid, og nå melder Telia i en pressemelding at spesielt vi nordmenn bør være mer på vakt når det kommer til denne typen svindel.

Hele 60 prosent av svindeltilfellene Telia avdekket hos sine kunder skjedde nemlig i det norske markedet, til tross for at kun 20 prosent av Telias nordiske kunder er norske.

– Det kan være at vi er mer naive og at vi i større grad har tillit til hverandre og til samfunnet generelt, men Flubot-tallene viser at vi må være mer forsiktige, sier Øyvind Kristiansen, svindelekspert hos Telia Norge.

Har klart å stoppe nettverket bak

Flubot er enkelt sagt et virus som spres via falske lenker, primært via SMS og MMS. Det er rettet spesifikt mot Android-enheter, og dersom du trykker på lenkene som sendes ut vil telefonen din bli infisert med et virus som har to mål: finne og dele personopplysninger og bankdetaljer som finnes på telefonen din med svindlerne.

Heldigvis er det gladnyheter når det kommer til Flubot: Europol meldte nylig at de sammen med europeisk politi og teleoperatører har greid å stanse nettverket som sto bak svindelen.

Dette er bra, men ingen garanti for at lignende virus eller kopier ikke vil dukke opp i nær fremtid. Telia påpeker at selv om de og andre aktører har systemer for å hindre slike SMS-er og MMS-er i å bli sendt ut, så er det utfordrende fordi omfanget er så massivt.

På det meste ble over 80.000 meldinger sendt ut bare i Telias nettverk – per dag.

– Problemet oppstår hos kundene, ikke hos oss

Flere eksempler på hvordan svindel-SMS-er kan se ut.

– Viruset har vist seg å være vanskelig å bekjempe, fordi det er kundenes telefoner og ikke våre interne systemer som har vært målet, sier Kristiansen.

Han oppfordrer derfor norske forbrukere til å være ekstra årvåkne i tiden fremover, ettersom det kun er et spørsmål om tid før et lignende virus eller svindelforsøk kommer på banen.

Samme problem hos Telenor

I fjor kom Telenor med lignende advarsler om Flubot, og da ble det også påpekt at koronapandemien hadde gjort denne typen svindel langt mer utbredt ved å etterligne SMS-er for pakkehenting. Dette var mye mer effektivt enn før fordi mange flere nå fikk tilsendt mange flere pakker.

Og selv om Flubot kun går etter Android-enheter er det ikke slik at iPhone-brukere er trygge heller; forskjellen er at du først vil tas til en phishing-nettside der du vil bli forsøkt fralurt personlig informasjon. Slike nettsider kan imitere eksempelvis nettbanker, pakkeleveringssider eller konto-opprettingssider.

Rådet dersom du allerede har gått i fella? Slett alt på mobilen, og tilbakestill den til fabrikkstandard. Er den først infisert er det ingen vei tilbake. Om du vil unngå å bli infisert i første omgang, kan du ta en titt på rådene til både Telia og Telenor under:

Telias råd for å unngå å bli svindlet Ikke ring tilbake hvis du ser at et ukjent nummer fra utlandet har ringt deg

Ikke klikk på lenker du har mottatt fra ukjente nummer

Ikke last ned apper fra andre steder enn Google Play og App Store

Oppgi aldri BankID-koden din til noen, selv ikke politiet

Vær kritisk - husk at ingen profesjonelle aktører spør etter personlige opplysninger

Kontakt banken din via offisielle numre hvis du får en henvendelse du mistenker ikke er legitim

De fleste smarttelefonene kan sperre anrop fra plagsomme numre. Sjekk med din leverandør Mer +

Telenors råd for å unngå å bli svindlet Stopp opp og tenk deg om. Kan dette stemme?

Ikke trykk på lenker du ikke er helt sikker på. Gå heller via den offisielle siden.

Aldri gi apper eller programmer tillatelse til å omgå mobilens sikkerhetsfunksjoner.

Spør andre om hjelp eller råd om du er usikker.

Spre kunnskap – kke virus! Forteller du andre om dette, unngår de kanskje å gå i fellen. Mer +

