Dette var de mest brukte emojiene i 2021

«Tears of Joy»-emojien var den mest brukte i verden i 2021, ifølge organisasjonen bak de «offisielle» emojiene, Unicode Consortium. I grafikken tilsvarer emojienes størrelse den relative bruken.

Emojien som ler så hardt at den gråter var den aller mest brukte i 2021, ifølge Unicode Consortium. De står bak lista over emojier som oppdateres med noen nye hvert år, og sier de mest brukte 2021-emojiene i praksis var de samme som sist gang de gjorde opp status i 2019.

«Tears of Joy», som emojien heter, står for over fem prosent av all emoji-bruk i verden. Den eneste andre emojien som kommer i nærheten er det røde hjertet, og etter det er det et ganske bratt fall til de neste på lista.

Over 3600 ulike

Totalt finnes det ifølge Unicode Consortium totalt 3663 forskjellige emoji, men vi er kanskje ikke veldig kreative i bruken vår av dem. De 100 mest brukte emojiene står nemlig for rundt 82 prosent av alle emojier vi setter inn i SMS-er, chattemeldinger og annet.

Den mest fremgangsrike siden 2019-lista var det litt triste, beende smilefjeset (Pleading Face, til høyre over tommel opp-emojien på bildet i toppen av saken), som hoppet fra en 97.-plass til en 14.-plass. Andre som gjorde store hopp var bursdagskaken (fra 113 til 25) og den røde ballongen (fra 139 til 48).

Selv om covid-pandemien har hatt stor påvirkning på livene våre de siste årene, har ikke sykdomsrelaterte emojier fått noen voldsom fremgang, noterer Unicode Consortium. Smilefjeset med munnbind, som det kanskje ville vært naturlig at var mer brukt, hoppet bare fra 186.- til 156.-plass.

Lite brukte flagg

Den aller minst brukte kategorien er likevel flaggene, til tross for at dette er kategorien med aller flest emoji (258). Det mest brukte flagget er det amerikanske på 236.-plass, mens det norske er helt nede på 1240.-plass.

Bruksdataene gjør at Unicode Consortium konkluderer med at nye emoji i mindre grad må være spesifikke konsepter som flagg og objekter med et veldig enkelt bruksområde, som badehetter.

– Og i stedet fokusere på globalt relevante, veletablerte kommunikasjonskonsepter, skriver de.

Ikke veldig kul blant unge

Tears of Joy-emojien er for øvrig ikke spesielt «kul» å bruke blant ungdom nå til dags, skrev CNN tidligere i år.

– Tears of Joy var et offer for sin egen suksess. Hvis du indikerer digital latter på samme måte i år etter år, begynner det å føles uoppriktig. Overdrivelsen blir brukt opp gjennom kontinuerlig bruk, sa internett-språkforsker Gretchen McCulloch til CNN den gang.

Mange som tilhører den såkalte «Gen Z», født etter 1996, bruker i stedet en hodeskalle-emoji – for å signalisere at man ler så hardt at man nesten dør.

Les også Facebook lanserer lydemojier i anledning «World Emoji Day»