Apple-lanseringen: Dette er hva ryktebørsen pekte på

Apples invitasjon til kveldens lansering kom med undertittelen «Peek Performance». Apples invitasjoner gir gjerne små hint om hva som kommer.

Det er bare noen dager siden Apple innkalte til sin første lansering i 2022, og ryktebørsen har naturligvis rukket å gå varm før tirsdagens digitale arrangement, som starter klokken 19 norsk tid.

Du kan følge med på lanseringen direkte på Apples offisielle videostrøm:

Dette er hva ryktene har pekt på:

Ny iPhone SE med 5G

iPhone SE 3 (t.h.) ventes å se lik ut i 2022 som toeren gjorde i 2020. Her sammen med iPhone 11 Pro Max.

Dette virker å være det aller sikreste kortet før kveldens lansering. SE har vært Apples «billig-iPhone», gjerne med et litt eldre design, men vanligvis maskinvare som ikke har stått mye tilbake for øvrige modeller. Sist oppdatering av iPhone SE kom i 2020, og ryktene peker blant annet på 5G-støtte, ny og raskere prosessor og forbedrede kameraer.

Bloombergs vanligvis velinformerte Mark Gurman har meldt at nye SE vil få et design lik den gamle SE, som har 4,7 tommer skjerm og dermed er den minste telefonen Apple leverer. Det samme har analytiker Ming-Chi Kuo meldt, og han la til at telefonen vil få 64 GB lagring som standard og muligheter for 128 og 256 GB.

Sist gang vi testet iPhone SE, kalte vi den «en juvel i sin prisklasse» og mente den var en form for maktdemonstrasjon av hva man kunne få til med en gammel katalog av produkter og oppdatert maskinvare.

Ny iPad Air

iPad Air er iPad-modellen som i praksis har blitt hengende litt bak de øvrige, takket være at Apple lanserte en iPad mini med kraftigere prosessor i form av Apples A15 Bionic i fjor. Det ventes det at Apple vil gjøre noe med i dag, med en oppfrisket iPad Air med 5G og nevnte A15 Bionic.

«Center Stage»-funksjonen som holder deg midt i bildet i videosamtaler er nok også aktuell for nye Air.

iPad Air ventes å bli pusset opp innvendig.

Ny MacBook Air

Utover iPhone og iPad er ryktene mer på kanskje-stadiet, og ett av dem er at Apple kan komme til å lansere en ny MacBook Air med en ny M2-prosessor innvendig. Dagens MacBook Air med M1-brikke har utmerket seg med veldig god ytelse og ikke minst fabelaktig batteritid i en lydløs, kompakt og elegant innpakning.

Hva en eventuell M2-brikke kan bringe med seg vites foreløpig ikke, men man kan nok forvente at Apple har klart å skvise ut både bedre ytelse og potensielt også enda lavere strømforbruk.

Mac Studio

9to5Mac viser til anonyme kilder som hevder at Apple jobber med en helt ny formfaktor på Mac-fronten, potensielt kalt Mac Studio. Den skal etter sigende være en slags mellomting mellom Mac Mini og proffmaskinen Mac Pro, men 9to5Mac sier den primært er basert på Mac mini. De sier Apple har to versjoner av maskinen under utvikling, en nbasert på M1 Max-brikken som sitter i den kraftigste MacBook Pro-maskinen fra i fjor og en versjon med enda kraftigere og hittil ulansert brikke.

Nettstedet viser også til tidligere rapporter fra Gurman hos Bloomberg, hvor han meldte at Apple jobbet med en mindre Mac Pro-maskin. De erfarer at det er nevnte Mac Studio, men om den lanseres i kveld gjenstår fortsatt å se.

Gurman har også skrevet at «minst en» ny Mac med Apple-brikke innvendig vil slippes i dag, i tillegg til nye versjoner av nettopp Mac mini, 13-tommers MacBook Pro og iMac i år. Bruken av slagordet «Peek Performance» for lanseringen tyder kanskje også på at vi får sniktitter på en eller flere kommende produkter eller produktkategorier.

Mac mini kan kanskje få en søstermodell i Mac Studio fra og med i dag.

Studio Display

I sitt nyhetsbrev Power On skriver Gurman at hans kilder sier at også en fjerde avduking kan være på trappene i dag. Det kan potensielt være en ny semiproffskjerm som går under navnet Apple Studio Display.

9to5Mac melder at skjermen vil ha 7K-oppløsning, som er mer enn hva dagens «beste» Apple-skjerm Pro Display XDR har, men andre har også meldt at den skal bli på 27 tommer og få 5K-oppløsning. Det kan selvfølgelig også hende at det er snakk om to forskjellige produkter.

Ifølge flere kilder skal skjermen også ha en Apple A13-brikke innvendig, som kanskje kan bety at den vil kjøre iOS- eller iPadOS-programvare. Potensielt vil den også ha betydelig lavere pris enn den rådyre Pro Display XDR, som koster rundt 60.000 kroner.

Ny programvare

I tillegg til maskinvaren ventes Apple å lansere oppdateringer til flere av operativsystemene sine. iOS 15.4 har allerede vært ute i betaversjon en god stund, og åpner blant annet for at Face ID kan låse opp telefonen med ansiktet ditt selv om du har på deg munnbind.

I tillegg ventes en oppdatering til Mac OS og iPadOS som endelig gir Universal Control-funksjonen som Apple viste frem for nesten et år siden. Den vil blant annet la deg bruke pekeplata på en Mac rett på skjermen på en iPad bare ved å plassere iPaden ved siden av Mac-en.

Vi følger naturligvis kveldens lansering her på Tek.no - altså fra klokken 19.