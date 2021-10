Dette er de nye VR-brillene fra HTC

HTC Vive Flow trenger ingen heftig PC for å brukes.

Med sin Vive-merkevare har HTC for lengst etablert seg som en av de virkelig store aktørene innen virtuell virkelighet, og nå har de nettopp dratt duken av et helt nytt VR-produkt: HTC Vive Flow.

Dette hodesettet ser også i større grad ut som et par digre briller i forhold til selskapets Vive Pro 2 eller konkurrenten Oculus’ Quest 2, men så er også Vive Flow lagd for et ganske annet publikum.

HTCs nyvinning er nemlig på ingen måte ment for heftig gaming. I stedet får vi stikkord som «wellness», «calmness» og «mindful productivity», som betyr at dette er et produkt du snarere skal bruke for å få litt mer ro i sjelen fremfor å få fart på adrenalinet.

Eksempler på bruk er meditasjon, film og video, virtuelle møter og avslappende spill.

Portabel lettvekter

Det er kanskje størrelsen og portabiliteten som er den største umiddelbare forskjellen fra de VR-hodesettene vi er vant til. Vive Flow lar seg folde sammen som et par vanlige briller og kan lett få plass i en sekk eller stor veske.

Ettersom HTC har valgt å la hodesettet drives av en ekstern batteribank eller nødlader, har de også klart å få vekten ned til kun 189 gram. Selv om selve kabelen til batteriet kan legge femti gram oppå dette igjen, snakker vi likevel om under halvparten av vekten til Oculus Quest 2.

Vive Flow har for øvrig også et lite internt batteri, men det er bare ment for å holde systemet i gang i en fem minutters tid – lenge nok til at man kan bytte batteribank. Har du nok av kompatible nødladere, er det altså mulig å holde på en stund.

Justerbar optikk

Produktets spesifikasjoner kommer ikke til å skremme noen konkurrenter. HTC lister «3,2K»-oppløsning, eller en 2,1-tommers LCD-skjerm med 1600x1600 piksler per øye. Synsvidden skal være 100 grader og billedfrekvensen på 75 hertz.

Samtidig er Vive Flow ganske revolusjonerende ved å ha individuell fokusjustering av linsene, som åpenbart er av en annen type enn de vi vanligvis finner i VR-hodesett. Dette vil kunne gjøre VR langt enklere for en del mennesker som ellers også må bruke briller eller kontaktlinser.

Av andre tekniske detaljer må vi nevne 64 GB lagringsplass, 4 GB arbeidsminne og to kameraer for å spore bevegelser i rommet. I tillegg har den to mikrofoner og innebygde høyttalere – samt at den kan brukes med Bluetooth-ørepropper eller -hodesett.

Merk også at det ikke er følger med noen kontrollere, da det er meningen at du skal styre det meste via mobiltelefonen.

Kun Android?

En liten elefant i rommet er at HTC Vive Flow for tiden ikke er kompatibel med Apples mobiltelefoner. Eller mobiler som bruker Samsungs Exynos-prosessorer. Du må altså gjøre hjemmeleksene dine og sjekke om din mobiltelefon er kompatibel med Flow før du kjøper.

Det er heller ikke sikkert at iPhone vil virke med Vive Flow i fremtiden. Med tanke på at Apple-tettheten er ganske høy her hjemme, ser vi for oss at dette vil være et solid hinder for å få fart på salget i Norge.

Vi merker oss også at Flow er utstyrt med en vifte som sørger for lufting. Dette er bra for ikke å bli varm i masken, men kan være forstyrrende dersom den ikke er stillegående nok.

Til slutt har vi prisen. HTC har satt en prislapp på seks tusen kroner for Vive Flow. Ved forhåndsbestilling nå i oktober får vi riktignok også med et eget futteral for transport, et par måneders abonnement på Viveport Infinity og litt ekstra innhold, men likevel.

For den vanlige og mindre «mindfulle» VR-bruker tipper vi interessen heller vi gå mot Oculus Quest 2 eller andre hodesett som koster mindre, har bedre kompatibilitet og er lagd for å virke med langt mer innhold.

HTC Vive Flow annonse Sjekk prisen

Les også HTC Vive Pro 2 : Noe av det aller heftigste VR kan by på akkurat nå