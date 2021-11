Starlink-antenner har blitt oppdaget ved flere Tesla-superladere

Kan by på gratis internett til de som lader.

Amerikanske superladere har fått Starlink-antenner - dermed kan ladende biler snart få satellittbasert WiFi mens de lader. Starlink er ventet å åpne for Norge i 2022.

Tesla deler leder med romfartsselskapet SpaceX, som også driver med internett via satellitt.

Electrek melder at det nå har kommet opp Starlink-antenner ved Teslas superladere i Florida - bilprodusenten selv har ikke sagt noe om antennene ennå.

Elon Musk har hintet om at det satellittbaserte Starlink-nettet skulle brukes også til å dele nett på Supercharger-stasjoner.

Musk solgte forøvrig nettopp Tesla-aksjer for 50 milliarder dollar etter at han gjennomførte en spørreundersøkelse på Twitter.

Satellittbasert nett

Starlink er et enormt nettverk av små internettsatellitter som SpaceX har skutt opp jevnt og trutt de siste årene - typisk som ekstralast sammen med større oppdrag for andre.

I dag finnes det knapt 1850 av de små satellittene, som primært dekker USA og sentrale deler av Europa. Norge ligger akkurat utenfor rekkevidde for satellittsvermen, ifølge satellittkartene.

Men tjenesten skal likevel være på vei hit i løpet av 2022. Digi meldte i februar i år åpnet Starlink for at nordmenn kunne forhåndsbestille og betale depositum på 99 dollar - rundt 850 kroner - for tjenesten.

Tesla har lovet WiFi ved laderne

Tesla har lovet WiFi for ladende biler i lengre tid, men enn så lenge har ladende biler vært avhengig av å ha såkalt «Premium Connectivity» med 4G-tilkobling for Netflix-titting og annen underholdning.

Alternativt har man måttet dele nett fra egen telefon eller stå nærme nok et lokale som tilbyr gratis nett i nærheten.

Med Starlink-basert nett på Supercharger-stasjonene kan potensielt ladende biler korte ned ventetiden for sine eiere med det samme innholdet som Premium-kundene i dag får via 4G.

Åpnet ladere for ulike merker

Nylig passerte Tesla 30.000 superladere ved 3100 ladestasjoner verden rundt. Det ble også kjent at selskapet åpnet opp for lading av andre bilmerker. Det skjedde i begynnelsen av november, og de første ti ladestasjonene som får støtte for andre bilmerker befinner seg på ulike steder i Nederland.

Det skal foreløpig bare være snakk om en testfase, der Tesla nøye overvåker press og kødannelse på ladestasjonene, og justerer tilgang og prising etter behov. De forklarte i pressemeldingen at Tesla-eiere fortsatt ville få de beste prisene på egne ladere.

Selskapet har lagt inn anbud om å få bygge en ladestasjon i Vestland fylke der ett av vilkårene for utbyggingen er at stasjonen blir tilgjengelig for alle typer elbiler. Utover det har vi ikke hørt noe konkret om en eventuell norsk åpning ennå.