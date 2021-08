Sonys «nye» PS5 har en langt mindre kjøleløsning

Den opprinnelige Playstation 5-versjonen til venstre, den nye til høyre. Kjøleribbene ser ut til å være krympet betraktelig. Austin Evans/Youtube

Stein Jarle Olsen 30 Aug 2021 07:57

Som vi meldte forrige uke har Sony sluppet en ny versjon av Playstation 5 som er 300 gram lettere enn den forrige.

Nå har Youtuber Austin Evans fått fatt i den nye versjonen (uten diskdrev) og skrudd den fra hverandre for å finne ut hva som har endret seg, og konklusjonen er rett og slett at Sony har krympet kjøleløsningen betydelig.

Den nye modellen har modellnummer CFI-1100B, mens den opprinnelige modellen var CFI-1015B.

Ifølge Evans er nedskaleringen av kjøleribbene nærmest ene og alene grunn til vektnedgangen, selv om Sony også har endret skruen som fester foten til konsollen.

Varmere enn før

Den nye kjøleløsningen medfører også at luften som blåses ut av konsollen er noe varmere enn før, konkluderer youtuberen. 3–5 grader celsius over det hele for den aktuelle konsollen, ifølge hans målinger.

Sony har tilsynelatende også byttet til en annen vifte med litt mer kurvede vifteblader, som presumptivt er hakket mer effektiv enn den gamle. Den nye modellen er marginalt mer stillegående, ifølge Evans’ målinger - 42,1 desibel mot 43,5.

Evans konkluderer likevel med at den nye maskinvarerevisjonen er verre enn den opprinnelige.

– Jeg tror ikke det er noen debatt om at dette er en verre konsoll, i alle fall når det gjelder kjøling. Slik jeg kan se det, vil jeg heller ha lanseringsmodellen, sier han, og påpeker at det å sette en ekstra SSD-disk inn i konsollen vil gi enda større varmeutvikling og potensielt kan være en utfordring ettersom kjøleløsningen er redusert.

Fjernet funksjon på PS3

Flere har dessuten satt endringen i sammenheng med Sonys nylige annonsering av at de ikke lenger selger diskdrev-versjonen av PS5 med tap . Vi vet riktignok foreløpig ikke om den nedskalerte kjøleløsningen også gjelder denne modellen, ettersom Evans kun har skrudd fra hverandre en «Digital Edition»-Playstation 5.

Situasjonen kan også minne litt om hvordan det var med Playstation 3, hvor Sony faktisk fjernet brikken som ga kompatibilitet med Playstation 2-spill i alle versjoner av konsollen etter den aller første. Det gjorde etter hvert lanseringsversjonen med 60 GB lagring og PS2-kompatibilitet til et hett objekt på bruktmarkedet.

Samtidig er fortsatt etterspørselen etter både Playstation 5 og konkurrenten Xbox Series X så voldsom at Sony sannsynligvis kan ta seg slike friheter uten at det har nevneverdig effekt på salget. Ingen norske butikker har i skrivende stund konsollen for salg, men noen får inn små partier med jevne mellomrom og har litt ulik praksis for hvordan de selger dem til kunder, enten med førstemann til mølla eller trekning blant interessentene.

Sony har ikke kommentert saken.