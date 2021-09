Lanserer robotklipper som ikke trenger grensekabel

Bruker GPS til å «tegne» opp hagen din.

Segway

Ole Henrik Johansen 6 Sept 2021 13:04

Segway lanserer nå en ny robotklipper som bruker GPS til å orientere seg i hagen din. Da slipper du med andre ord å grave ned en grensekabel for at maskinen skal vite hvor den skal klippe, melder blant annet The Verge .

Fra hør har Husqvarna lansert noe tilsvarende for proffmarkedet med sin modell som seiler under navnet Automower 550 EPOS. Mens Segway nå blir en av de første med GPS-klippere for vanlige forbrukere.

EFLS-system

Å slippe grensekabelen vil nok for mange være et stort pluss. En ting er jobben som kreves ved å grave den ned, men mange har nok opplevd å måtte søke etter brudd i kabelen når robotklipperen står forstyrret igjen på plenen.

Den mye modellen heter Navimow, og trenger GPS-signaler og andre sensorer for å fungere. Dette systemet kaller selskapet Exact Fusion Locating System (EFLS), og hvor du har en GPS-enhet på ladestasjonen og en på selve roboten.

Navimow og ladestasjonen samkjøres så mot en satellitt, og du kan sette opp virtuelle grensevegger med mobilen din.

Nøyaktigheten sies å være innenfor noen få centimeter. Maskinen skal for øvrig takle inntil 45 prosent helling ( Ikke grader ), og gi fra seg 54 dB med støy. Samtidig er den IP66-sertifisert.

annonse Segway Navimow H800 Sjekk prisen

Regulerer kuttehøyden selv

I likhet med andre robotklippere, har også denne maskinen en roterende plate under med kutteblader. Det som er litt utradisjonelt er at denne kutteplaten er plassert på den ene siden av maskinen.

Grunnen er at den enklere skal kunne komme tettere på kantene av hagen, slik at du ikke skal trenge å bruke en kantklipper i like stor grad. Maskinen skal også automatisk variere klippehøyden i perioder, som visstnok skal gi et bedre resultat.

Når denne klipperen kommer til Norge er ennå ukjent, men prisene er oppgitt i euro. Under ser du hva de ulike maskinene skal koste. Merk dog at de norske prisene kan variere fra det vi har regnet rett om med dagens valuta.

Den minste modellen, Navimow H800, vil håndtere inntil 800 m² med plen og koster 1499 euro, eller om lag 15 500 norske kroner.

Mellommodellen, Navimow H1500E, skal klare inntil 1500 m² og har en prislapp på 1999 euro (litt under 21 000 norske kroner).

Den største modellen, Navimow H3000E, vil takle 3000 m² og vil koste 2499 euro, eller like under 26 000 norske kroner.

(Kilde: The Verge )