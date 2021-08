Spotify tester superbillig månedsabonnement

Skal koste 1/10 av dagens Spotify Premium.

Spotify er for mange en kjent og kjær hverdagskompanjong, og for å høre på musikk uavbrutt fra reklame er det mange som betaler for Spotify Premium. I dag koster et slikt abonnement 119 norske kroner i måneden, men ifølge The Verge tester nå Spotify en helt ny modell der prisen bare vil være rundt én tiendedel av dette.

Eller rundt 12 norske kroner.

Abonnementet heter «Spotify Plus», og testes nå i USA, til en rekke ulike prisnivå. Dette skal være slik at Spotify kan måle hvor mye brukere er villige til å betale for en billigere abonnementsmodell, kontra den eksisterende Spotify Premium-modellen.

For det er klare fordeler med Premium over Plus, og de to skal kunne sameksistere side om side.

Vil fortsatt ha reklame, men...

Plus skal nemlig ikke være reklamefritt slik Premium er. I stedet skal reklamen være den samme som på gratisversjonen av Spotify, men friheten du får i musikklyttingen skal være drastisk annerledes.

Med Spotifys gratisversjon kan brukere kun hoppe over seks sanger i timen, og du kan stort sett kun velge spillelister og album – ikke enkeltsanger.

Dette vil ikke være tilfelle i Spotify Plus. Her kan du hoppe over et ubegrenset antall sanger, og selv velge hvilke sanger du ønsker å spille av til enhver tid:

Spotify Plus kan dermed være en veldig rimelig måte å få mye mer frihet over musikklyttingen din, så lenge du går med på å høre på en reklamesnutt innimellom. Spotify har ikke sagt mye om den nye modellen, men har gitt en kort uttalelse i forbindelse med at ulike mediehus begynte å omtale testingen av Plus:

– Vi jobber alltid med å forbedre Spotify-opplevelsen, og gjennomfører jevnlig ulike tester for å gi oss grunnlag for videre avgjørelser. Per nå tester vi ut en reklamestøttet abonnementsplan til et begrenset antall brukere, sier en talsperson for Spotify.

Samtidig understreker Spotify at det ikke er noen garanti for at Plus vil lanseres akkurat slik det foreligger nå, og at det kan komme endringer til både prisnivå og funksjonaliteten abonnementet kan tilby. Det er uansett et spennende prosjekt for millioner av Spotify-brukere der ute, for månedlige abonnement kan jo fort bli dyre – spesielt når man har mange av dem.