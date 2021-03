Steam kan nå strømme spill i 8K-oppløsning

Steam-applikasjonen har nå fått mulighet for å strømme i 8K-oppløsning. Skjermdump

Stein Jarle Olsen 23 Mar 2021 12:18

Spillplattformen Steam er nå i stand til å strømme spill i 8K-oppløsning, skulle du være en av de få som har en PC som er i stand til å tegne opp spill på en tilfredsstillende måte med så mange piksler på skjermen.

Innstillingen dukket opp i den siste oppdateringen av Steam-klienten, og du finner den under Settings - Remote Play - Advanced Client Options. Her kan du altså nå velge å endre «limit resolution to» til 8K-oppløsning, som mer nøyaktig betyr 7680 x 4320 piksler.

Sannsynligvis kan det potensielt også være verdt å fjerne begrensningen på maksimal båndbredde for strømmingen, selv om Steam advarer mot at det kan øke forsinkelsen på signalet. Optimalt sett bør du også ha begge enhetene tilkoblet ruteren med kabel.

Som Steam selv skriver i oppdateringsloggen: «Resultatene kan variere avhengig av maskinvare», og du er sannsynligvis avhengig av minst ett Nvidia Geforce RTX 3090-grafikkort om du skal spille i noe som er i nærheten av 8K, for ikke å snakke om at du må ha en av veldig få TV-er på markedet med så mange piksler.

Den nye oppdateringen endrer også standardinnstillingen til 1080P - for å unngå å strømme 4K i vanvare, slik Steam beskriver det.

8K-funksjonen dukket først opp i betaversjonen av Steam for noen dager siden, men er nå tilgjengelig for alle.

Remote Play Together for alle

Av andre nyheter har Steam nå fått støtte for såkalt Remote Play Together uten at den eller de du inviterer har egen Steam-konto. Dette er en funksjon Steam laget for å åpne for flerspillerspilling blant annet i spill som ikke ellers har støtte for flerspiller over nett.

Remote Play Together gjør også eksempelvis at man kan delta fra enheter som ikke ellers støtter det aktuelle spillet, for eksempel fra Mac OS. Spillet strømmes så fra eierens PC og plattformen «later som» om kommandoene fra de ulike spillerne gjøres fra den samme PC-en.

Tidligere måtte altså verten invitere fra Steam-vennelista si, mens man nå rett og slett kan sende ut en invitasjonslenke. Den finner du ved å starte spillet du vil dele, åpne Steam-overlegget (vanligvis shift-tab) og klikke på Remote Play Anywhere-knappen.

Til sist er også Steams Steam Link-app nå endelig tilgjengelig på Mac OS. Den har vært ute både for tVOS og iOS siden 2019, men nå får altså også Mac OS-brukere tilgang.