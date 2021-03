Kutter prisene på Volkswagen ID.3 i Norge

Alle versjoner av Volkswagens ID.3 får priskutt på minst 22.000 kroner. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 24 Mar 2021 18:00

Volkswagen-importør Harald A. Møller har kuttet prisene på ID.3. Prisene er senket over hele modellutvalget, med unntak av de siste få 1st Plus-modellene, som allerede har vært å få til solid kampanjerabatt en god stund allerede.

Ifølge prislista på importørens nettsted ser det ut til at prisendringene trådte i kraft før helgen.

Slik ser prisendringene ut - de fleste modellene har fått et tilnærmet flatt kutt på rundt 22.000 kroner, mens Møller har tatt ekstra godt i for modellen Pro Performance Business. Den har fått et kutt på over 28.000 kroner eller 7,5 prosent. Det var Bilnytt som omtalte saken først.

null Gammel pris Ny pris Endring Pure Performance City 295.900,- 273.900,- - 7,4 % Pure Performance Style 329.700,- 307.700,- - 6,7 % Pro Performance Life 339.600,- 317.220,- - 6,6 % Pro Performance Business 378.600,- 350.220,- - 7,5 % Pro Performance Family 389.300,- 367.300,- - 5,7 % Pro Performance Tech 410.100,- 388.100,- - 5,4 % Pro S Tour 435.300,- 413.200,- - 5,1 %

(Priser ekskl. frakt og levering, som til Oslo eksempelvis utgjør 9.700 kroner)

Få ID.3 registrert så langt i 2021

Kommunikasjonssjef Anita Svanes for Volkswagen i Harald A. Møller sier til Tek.no at det er valutasituasjonen som har gjort at de har justert ned prisene for flere av modellene sine.

Valutasituasjonen var også grunnen til at Møllers første lovnad om at ID.3 1st skulle starte under 330.000 kroner, røk. Der måtte de justere opp til 355.000 kroner ikke lenge før lansering.

Etter at Volkswagen stort sett gjorde seg ferdig med utleveringene av ID.3 1st før årsskiftet, har det dessuten vært tynt med nye ID.3 på norske veier i 2021. Frem til utgangen av forrige uke var det bare registrert 41 nye ID.3 i Norge så langt i mars, og så langt i år er tallet under 300. Det er rundt halvparten av tallet for nye ID.4, som for alvor har begynt å gjøre seg gjeldende på registreringsstatistikken denne måneden.

Så langt i 2021 ligger ID.3 på en 26. plass i antall nyregistrerte biler i Norge, ifølge OFV.

– Etter et svært høyt antall leveringer av ID.3 i 2020, har vi hatt en situasjon med begrenset levering fra fabrikken. Vi har fått bekreftet veldig god tilgang til produksjonsplasser gjennom året. Et sterkt salg allerede, kombinert med enda mer konkurransedyktige priser, gjør at vi forbereder oss på noen travle måneder ute i forhandlerapparatet vårt, sier Svanes.

Mange små og store problemer

Lanseringen av ID.3 har som kjent også vært belemret med ganske mange feil og mangler på bilen, med duggproblemer, problemer med 12 volt-systemet og biler som for mange har vært omtrent som et stort juletre av feilmeldinger . En stor programvareoppdatering skal være i ferd med å løse disse problemene.

– Forhandlerne jobber med imponerende fart med å oppgradere alle ID.3-bilene i markedet med nyeste programvare. Etter hvert som flere biler settes i produksjon og transporten inn til Norge kommer i rute, blir det innholdsrike måneder for oss i Volkswagen og tusenvis av nye Volkswagen-kunder i Norge, sier Svanes.