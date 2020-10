Dette er iPhone-modellene som forsvinner

Fire nye mobiler inn, fire mobiler ut.

iPhone 11 til venstre vil fortsatt være i salg, mens iPhone 11 Pro Max til høyre er ikke lenger tilgjengelig i Apples nettbutikk. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Niklas Plikk 14 Okt 2020 08:50

Tirsdag kveld lanserte Apple hele fire nye iPhoner i form av iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max.

I praksis er det egentlig bare to forskjellige modeller som hver kommer i to forskjellige størrelser. Til tross for at iPhone 12 Pro Max er den største og teknisk sett beste av de fire, er det nok den aller minste og billigste modellen som vil få mest oppmerksomhet.

For iPhone 12 Mini har den samme ytelsen og funksjonaliteten som den vanlige iPhone 12 - med ny A14 Bionic-brikke, to bakkameraer, OLED-skjerm og MagSafe-lading, samtidig som den er fysisk mindre enn så godt som alle andre mobiler på markedet. Akkurat det veldig mange har ønsket seg i årevis.

Men som alltid når Apple slipper nye mobiler forsvinner også flere av selskapets eldre modeller fra sortimentet deres.

Dette er modellene som forsvinner fra Apples butikk

iPhone 8 (2017)

iPhone 8 Plus (2017)

iPhone 11 Pro (2019)

iPhone 11 Pro Max (2019)

Dermed er iPhone 11 den eneste mobilen igjen fra fjoråret som Apple fortsatt selger, mens begge Pro-modellene blir faset ut.

Dette er modellene som Apple vil selge fremover

‌iPhone SE‌ (2020) – 5490 kroner

iPhone XR (2018) – 6390 kroner

‌iPhone 11‌ (2019) −7490 kroner

‌iPhone 12‌ mini (2020) – 8990 kroner

‌iPhone 12 (2020) – 9900 kroner

‌iPhone 12‌ Pro (2020) – 12.990 kroner

‌iPhone 12‌ Pro Max (2020) – 13.990 kroner

Det er nesten underlig å se at Apple har bestemt seg for å beholde iPhone XR fra 2018, men slik er det altså. For deg som har vurdert å kjøpe en iPhone 11 har den nå falt fra 8490 kroner til 7490 kroner, mens du må ut med ytterligere 2500 kroner for å ha råd til årets etterfølger (eventuelt 1500 kroner for mini-modellen).

Hvis du likevel ønsker å kjøpe en av de utgående modellene vil de trolig fortsatt være tilgjengelig fra andre butikker enn Apple i en stund fremover. I hvert fall frem til lagrene er tomme. Spesielt fjorårets 11 Pro-modeller er tilgjengelig i haugevis av butikker:

Vi kommer til å teste de nye iPhonene så fort de kommer inn, så det er bare å følge med på Tek.no fremover.