YouTube var nede

Videoer nektet å laste verden rundt.

Slik så det antakeligvis ut om du forsøkte å se videoer mellom 01.30 og klokka 3 natt til torsdag. Skjermdump, leser

Finn Jarle Kvalheim 12 Nov 2020 08:13

Videotjenesten YouTube er nesten aldri nede, men i natt var et unntak. Rundt klokka 01.30 i natt norsk tid begynte videoer å gå i svart for brukere verden rundt. Sidene lastet inn, men videoene nektet å spille.

Siden kommentarfeltene fungerte tok det ikke lange tiden før de var fulle av spørsmål om tjenesten var nede. Kort tid etter utfallet bekreftet også YouTube selv at de hadde trøbbel på Twitter. Halvannen time etter at utfallet begynte skal tjenesten ha vært oppe igjen.

Store mengder feilrapporter

The Verge melder at også beslektede navn i Googles tjenesteunivers sluttet å fungere. YouTube TV og kjøpefilm på tjenesten sluttet å fungere for brukere som abonnerer eller har betalt innhold der.

I enkelte tilfeller lastet videoer inn etter noen minutter, men som regel sto videospilleren bare i ro og ga til slutt en feilmelding. Nettstedet DownDetector, som holder oversikt over nedetid på populære nettjenester, mottok hele 280.000 rapporter om at YouTube var nede.

Som seg hør og bør stormet YouTube-sultne nettbrukere til Twitter for å lufte frustrasjonen. Etter alt å dømme var det en del rutere som ble utsatt for hets da nettvideoene plutselig uteble.

Heldigvis har ting en tendens til å bli ordne seg etter hvert. Selv om redningen kanskje kom for sent for mange norske murmeldyr, inkludert undertegnede.

Fortsatt trøbbel? Start appen på nytt

Enkelte brukere skal ha hatt problemer med tilknyttede apper på mobilen i etterkant av nedetiden, men disse lot seg fikse ved å starte appene på mobilen på nytt. Så om du mot formodning stadig skulle merke etterdønningene av nedetiden kan det være verdt et forsøk.