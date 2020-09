Google skrur av «autofullfør» i forbindelse med valget i USA

– Vil unngå favorisering.

Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 11 Sept 2020 08:01

Det amerikanske presidentvalget nærmer seg, og de store, amerikanske teknologiselskapene ruster seg gradvis opp for å motbevise anklagene om at de bidrar til en polarisering, eller favorisering, i forbindelse med valget.

Google fortalte natt til fredag norsk tid at de oppdaterer hvordan søkefeltet fungerer på Google.com. Frem til valget vil de deaktivere autofullfør-funksjonen for alle søk relatert til valget, uansett om det som blir foreslått stemmer eller ei.

Ved å bare skru av funksjonen helt, fremfor å forsøke å bare fjerne faktafeil, vil de kunne unngå kritikken de fikk i 2016 da de ble anklaget for å fjerne kritikk om Hillary Clinton i søkefeltet.

Vil ikke fullføre korrekte setninger

I blogginnlegget beskriver Google hvordan det hele fungerer. For eksempel når du skriver (på engelsk, naturligvis) «Du kan stemme fra» eller «Du kan ikke stemme fra», vil ikke søkemotoren lenger foreslå å fullføre søket med «mobilen». Dermed slipper de å ta stilling til at bare den første av de to setningene er korrekt, selv om mange kanskje har søkt på nettopp «Du kan ikke stemme fra mobilen».

I samme ånd vil ikke Google fullføre setninger som «Donér penger til ...», slik at ingen bestemt aktør skal bli favorisert.

Selve søket og søkeresultatene skal være de samme som før.

I blogginnlegget skriver Google at algoritmene deres ikke er perfekte og at det kan hende det vil være visse setninger som slipper gjennom filteret deres. Dette håper de brukere rapporterer, og det vil bli fjernet manuelt i ettertid.

Facebook vil stoppe politisk reklame

Google er ikke den eneste amerikanske teknologigiganten som har sett seg nødt til å endre vilkårene sine innfor valget. Facebook er plattformen som har blitt hardest beskyldt for å skape grobunn for ekstreme grupper og polarisering på plattformen sin. Zuckerberg gjorde ikke saken bedre da han i et nytt intervju med Axios denne uken sa ting som at han «håper ikke samfunnet ødelegges av Facebook».

Facebook har bestemt seg for å stoppe politiske annonser i uken før valget i høst, noe Zuckerberg annonserte i et Facebook-innlegg forrige uke. De vil imidlertid bare stoppe nye annonser lagt ut etter 27. oktober, så alle annonser som har blitt lagt ut fram til da vil fortsette å gå på plattformen. De har også sagt at de skal fjerne innlegg som gir «tydelig feilinformasjon» knyttet til enten COVID-19 eller presidentvalget, uten å gå i detalj hva dette innebærer.