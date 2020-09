YouTube blokkerer ny iOS-funksjon

Med mindre du betaler.

Finn Jarle Kvalheim

Ole Henrik Johansen 21 Sept 2020 11:33

Sist uke lanserte Apple sin nyeste versjon av iOS til iPhone og iPad. En av nyhetene er at du nå kan bruke en bilde-i-bilde-funksjon når du ser video.

Men dersom du har planer om å se på YouTube samtidig som du for eksempel surfer i nettleseren din, venter en overraskelse.

Det viser seg nemlig at YouTube blokkerer funksjonen dersom du ikke har abonnert på Premium-utgaven av videotjenesten, melder MacRumors .

Under ser du et eksempel på en bruker som viser problemet via en twittermelding:

Fungerer ikke med Safari

Tanken med bilde-i-bilde-funksjonen er altså at du skal kunne la en video rulle og gå i et mindre vindu mens du bruker nettleseren til andre ting som epost, chat eller surfing.

Funksjonen fordrer at du åpner opp videoen i iPhone-nettleseren Safari, men selv når man gjør det feiler altså Youtube-avspillingen når du prøver å gjøre om til et lite bilde.

Valget skal komme opp når du velger bilde-i-bilde-ikonet øverst på skjermen mens du ser på YouTube via nettleseren. Da returneres videoen til helskjerm før den rett etter minimeres til tradisjonell visning.

Prøver du å gå tilbake til hjemskjermen, blinker bilde-i-bilde-modusen raskt før den forsvinner.

Les også Tingene du bør prøve i iOS 14

Må ha YouTube Premium

Den nye iOS 14-funksjonen fungerer imidlertid for alle som betaler for YouTube-abonnementet Premium. YouTube har ikke uttalt seg om saken, men det er naturlig å anta at de aktivt har lagt inn en sperre for ikke-betalende brukere fra å se på video utenfor YouTubes egen nettside.

Flere brukere skriver nemlig at funksjonen skal ha fungert under beta-testing av iOS 14, uten at du trengte å ha Premium. Men så fort iOS 14 ble offisielt lansert i forrige uke, fungerte det ikke lenger.

(Kilde: MacRumors )