iOS-kode ser ut til å bekrefte at iPhone 12 kommer uten ørepropper i esken

EarPods-proppene ser ikke lenger ut til å ligge i esken når du kjøper en ny iPhone.

Stein Jarle Olsen 30 Sept 2020 14:30

Ryktene har i lang tid pekt på at de ulike iPhone 12-modellene kommer til å komme uten både ladekloss og ørepropper i esken, og spesielt ryktene om ladeklossens bortfall ble forsterket da Apple nylig varslet at nye Apple Watch kom til å komme uten en slik.

Liten kodeendring

Nå har Macrumors funnet en ørliten endring i iOS-koden som ser ut til å bekrefte at også EarPods-proppene forsvinner fra kommende iPhone-esker. iOS har tidligere inneholdt en oppfordring til å begrense eksponeringen mot radiobølger ved å bruke «de medfølgende hodetelefonene».

I iOS 14.2-koden er denne setningen endret til bare å hete «hodetelefoner», slik at setningen nå er som følger:

«For å redusere eksponeringen mot RF-energi, bruk en håndfriløsning, slik som den innebygde høyttalertelefonen, hodetelefoner eller annet liknende tilbehør.»

Den velrenommerte analytikeren Ming-Chi Kuo er blant dem som har spådd at Apple kom til å fjerne både EarPods og ladeklossen (altså den delen av laderen du plugger i veggen, ikke selve Lightning-kabelen) fra iPhone 12-esken.

Han pekte på at 5G-brikkene i telefonene bringer opp prisen så mye at Apple har sett seg nødt til å kutte ut tilbehøret for å redusere kostnadene. Apple fremhevet selvfølgelig fjerningen av ladeklossen til Apple Watch som et miljøtiltak, og kommer garantert til å gjøre det samme ved lanseringen av iPhone 12.

annonse Apple AirPods Pro Sjekk prisen

Slik skal etter sigende størrelsene på de nye iPhonene bli. iPhone 12 får også et mer firkantet design enn tidligere. Macrumors

Et par uker unna

iPhone 12-lanseringen ventes å skje i oktober, og ryktene har i lang tid pekt på at det vil komme fire versjoner i år: iPhone 12 (5,4 tommer), iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro (6,1 tommer) og iPhone 12 Pro Max (6,7 tommer).

Apple gjorde det selv klart i sommer at årets iPhoner ville bli forsinket fra sin sedvanlige september-lansering, men gjorde det samtidig klart at det ikke var snakk om mer enn et par uker.

12. oktober har blitt pekt på som en sannsynlig dato, blant annet av den velkjente analytikeren Jon Prosser . 13. oktober har også vært nevnt .