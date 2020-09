Get overførte kundene sine til epostselskap som nå vil ha betalt. - Forkastelig, sier kunde

Kundene som tidligere brukte Getmail ble i sommer overført til Wemail. Nå krever Wemail at kundene tegner abonnement for å beholde e-postadressen sin. Skjermdump

I sommer varslet Get ( nå Telia ) kunder som har brukt eposttjenesten Getmail om at mailtjenesten deres ville bli lagt ned og at de ville bli overført til den eksterne tjenesten Wemail. Problemet? Et par uker senere ble det informert fra Wemails side om at de i løpet av relativt kort tid kom til å kreve en abonnementsavgift på 19 kroner i måneden for at kundene skulle få beholde epostene sine.

Wemail, som drives av selskapet Recurrent AS, forklarer på egne nettsider at de er en norsk mailtjeneste uten annonser, og at de ikke bruker data om kundene til kommersielle formål. Derfor er de avhengig av inntekter fra kundene. Wemail har tilsynelatende ikke andre kunder enn de tidligere Get-kundene.

Flere lesere har tatt kontakt og reagert kraftig på at de nå må betale for en tjeneste som tidligere var inkludert.

«Direkte forkastelig», sier en. «Utrolig dårlig kundeservice», sier en annen, som også er oppgitt over at Wemail ga kundene «svært korte» frister og i praksis truet med at epostarkivet kom til å bli slettet og epostadressen ubrukelig om man ikke opprettet et abonnement.

Han peker også på at mange bruker disse epostadressene til innlogging mange steder.

– Informert i mai

Informasjonssjef Daniel Barhom i Telia sier berørte kunder først ble informert i mai.

– De som ikke ønsket å overføre e-postadressen til Wemail stod fritt til å avslutte sin konto da - og det gjør de selvfølgelig fortsatt. Ifølge våre tall var det cirka 25.000 kunder hvor vi hadde registrert at det var bruk på e-postkontoen. Rene TV-kunder hos Get har ikke hatt Getmail.

Daniel Barhom i Telia sier de visste at Wemail kom til å ta betalt, men at selskapet tar selvkritikk på kommunikasjonen til kundene. Telia

Alternativet var å legge ned hele tjenesten, sier Barhom - og det ønsket ikke Telia.

– En av mange grunner til overføringen var at Wemail har ressurser til å vedlikeholde og opprettholde en e-posttjeneste på en måte Get ikke lenger kunne, og det ble da besluttet å avvikle e-posttjenesten. Get inngikk så en avtale med Wemail om at de overtok e-postkontoer til kundene som ikke avsluttet sin konto.

– Visste dere at Wemail ville kreve penger fra Get-kunder da de ble valgt som aktør?

– Vi var kjent med at Wemail etter hvert ville ta betalt for tjenesten, men vi var tydelige i vår avtale med Wemail på at kundene våre skulle få en lengre tidsperiode på å bestemme seg om de ønsket å tegne abonnement eller ikke.

Telia tar selvkritikk

Opprinnelig skulle første betaling finne sted 5. oktober, sier Barhom.

– Men etter tilbakemelding fra kundene om at informasjonen rundt betaling ikke har vært god nok besluttet Wemail å flytte fristen for å tegne abonnement til 1. desember. Dermed får kunder bedre tid på seg til å velge hva de selv ønsker. Er det ikke ønskelig å tegne abonnement hos Wemail så finnes det en rekke gratis e-posttjenester man heller kan benytte seg av, og Wemail bistår gjerne kunder med å flytte kontoen til alternative tjenester.

– Vi erkjenner samtidig at kommunikasjonen rundt betaling ikke har vært god nok, og det beklager vi og tar selvkritikk på, sier Barhom.

For kunder som ikke tegner abonnement innen 1. desember vil Getmail-adressen og epostarkivet holdes i live i 90 dager. Etter det vil alt bli slettet.

Det er imidlertid en løsning, i alle fall for å beholde arkivet: Gmail kan for eksempel importere eposter direkte fra Gmail. Wemail har laget en egen guide (PDF) for dette.