Telia først ut med 5G til mobilt bredbånd

Kan by på lynraske hastigheter, så lenge du er på rett plass.

Slik ser den nye 5G-ruteren ut. Telia

Niklas Plikk 15 Feb 2021 11:47

Neste generasjon mobilnett er på god vei i Norge, og de tre mobiloperatørene Telenor, Telia og Ice jobber alle iherdig for å sette opp 5G-master over hele landet. Foreløpig er det imidlertid ikke så mange måter å utnytte det nye og lynraske nettet, med mindre du har en helt ny mobiltelefon (og en enorm datapakke).

Nå lanserer imidlertid Telia landets første mobilt bredbånd-abonnement med støtte for 5G. Prisene og datapakkene er de samme som før, men du kan nå kjøpe en ny 5G-ruter som vil gi deg ekstra fart der Telia har dekning.

Med 5G vil du få hastigheter opptil 300 Mbit/s, og lavere forsinkelse, men det forutsetter naturligvis at du er på et sted hvor Telia har 5G-dekning.

Begrenset 5G-dekning

Skjermbilde av Delias dekningskart

Foreløpig er det veldig begrenset hvor det faktisk er dekning. Tar du en titt på Telias dekningskart vil du se at så godt som hver eneste krik og krok i landet har enten 4G eller 4G+-dekning, men trykker du deg over til 5G er det bare bitte små områder i en håndfull byer som foreløpig har dekning.

I løpet av året vil dekningen bli merkbart bedre, har Telia tidligere meldt . I første halvdel av 2021 rulles 5G ut til 19 nye byer og kommuner, deriblant Stavanger, Sandnes, Sola, Asker, Bærum, Nordre Follo, Ullensaker, Øygarden og Askøy. Samtidig utvides 5G-dekningen i Oslo, Bergen, Trondheim og Lillestrøm, hvor det allerede i dag er satt opp 5G-master.

De sier at halvparten av Norges befolkning vil ha tilgang til 5G der de bor i løpet av 2021, mens et landsdekkende nett vil være ferdig innen 2023.

Disse abonnementene oppgraderes

Ifølge vår egen kalkulator for mobilt bredbånd ser vi at Telias abonnement allerede er ganske prisgunstige når man kommer opp i datapakkestørrelse. Det er de samme abonnementene som nå vil bli oppgradert til 5G. Men for å dra nytte av den raske nedlastingshastigheten og den lave forsinkelsen (ping), vil man altså trenge en ny ruter.

Denne selger Telia sammen med abonnementet, men krever samtidig at du binder deg i 12 måneder. Ruteren blir billigere desto dyrere abonnement du velger:

100 GB med 5G-fart opptil 100 Mbit/s – 549 kr. per måned

250 GB med 5G-fart opptil 200 Mbit/s – 799 kr. per måned

500 GB med 5G-fart opptil 300 Mbit/s – 999 kr. per måned

5G-ruteren fra ZTE koster henholdsvis 1990 kr. (500 GB), 2490 kr. (250 GB) og 3490 kr. (100 GB).

Hvis man bare ser på datapakkene er blant annet Ice billigere ved å tilby 300 GB til samme pris som Telia tilbyr 250 GB . Den store forskjellen er imidlertid at Telia bare struper hastigheten til 10 Mbit/s hvis du bruker for mye data, mens Ice struper til 64 kbit/s, som i praksis vil være nesten ubrukelig.

Med 10 Mbit/s vil du fortsatt kunne surfe ganske normalt, og trolig kun merke begrensninger hvis flere deler samme nett og vil se på videoer samtidig. At det er en begrensning er det imidlertid ingen tvil om, og trolig også derfor Telia har tonet ned overskriftene om ubegrenset data .