Nvidia «nedgraderer» kravene til de beste spillskjermene

«G-Sync Ultimate» er ikke like «ultimat» lenger.

En av Asus’ G-Sync-skjermer. Vegar Jansen, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 21 Jan 2021 11:22

I det stille har Nvidia justert kravene skjermprodusenter må møte for å smykke seg med deres «G-Sync Ultimate»-logo i markedsføring.

G-Sync-teknologien eliminerer såkalt «tearing», eller riving i bildet som kan oppstå når panel og skjermbrikke ikke samarbeider om rekkefølgen nye bilder skal vises i. Ultimate-sertifiseringen bygget videre på dette, men satte også flere og høye krav til skjermer, som støtte for 4K-oppløsning, fullt DCI-P3-fargerom, minst 1000 nits lysstyrke med HDR og et dynamisk direktebaklys.

Eller «den beste teknologien, den beste lysstyrken, de beste fargene og den beste kontrasten», som Nvidia selv uttalte ved lansering.

På tampen av fjoråret justerte imidlertid Nvidia kravene slik at også skjermer med «kun» 600 nits lysstyrke med HDR og uten direktebelysning av panelet kunne få G-Sync Ultimate-sertifisering.

Slik forklarte Nvidia sine ulike G-Sync-nivåer tidligere. Nå er blant annet kravet om 1000 nits lysstyrke borte for G-Sync Ultimate.

Vil inkludere ny skjermteknologi

Endringen har skapt furore både på grunn av Nvidias manglende åpenhet rundt endringen, og at skjermentusiaster ikke lenger føler de kan bruke sertifiseringen for å være sikre på at de velger en skjerm med topp teknologi og egenskaper.

Enkelte mener også Nvidia har gitt etter for late skjermprodusenter, som så langt ikke har klart å levere spesielt mange modeller som møtte de høyeste G-Sync Ultimate-kravene.

Etter at saken ble fanget opp av nettstedet PC Monitor på Twitter, har imidlertid Nvidia rykket ut med en forklaring på hvorfor de endret kravene til «G-Sync Ultimate».

Til Overclock 3D forklarer Nvidia at sertifiseringen og kravene er endret for å kunne inkludere ny skjermteknologi som OLED- og slanke kantbelyste paneler.

Flere spillskjermer med OLED-paneler er ventet i løpet av året, og utviklingen innen kantbelyste paneler, med lokal dimming av soner i skjermen, har også tatt store steg den siste tiden.

Lysstyrke ikke viktigst

Nvidia påstår at G-Sync Ultimate-skjermer aldri noen sinne har møtt noe krav om 1000 nits lysstyrke. Det har imidlertid ikke hindret dem i å gi kunder det inntrykket gjennom egen markedsføring og omtale.

Nå viser Nvidia til at G-Sync Ultimate handler om å vise frem skjermer med høy dynamikk som gir tilnærmet uendelig kontrast og sortnivå, noe de viser til at nyere OLED- og kantbelyste skjermer med lokal dimming er i stand til ved 600 til 700 nits lysstyrke.

Selskapet viser til at høy dynamikk og kontrast, paret med relativt høy maks lysstyrke, er et bedre mål på hvor god en skjerm er enn lysstyrke alene.

Øvrige krav som DCI-PC-fargerom, HDR og 4K-oppløsning skal ligge fast for G-Sync Ultimate.

Måtte støtte konkurrerende teknologi

Da G-Sync-teknologien ble lansert fikk du kun glede av den dersom du hadde både et nyere Nvidia-grafikkort og en spillskjerm med en dedikert G-Sync-modul installert.

Etter at rivalen AMD kom på banen med sin FreeSync-teknologi, som var basert på den åpne Adaptive Sync-standarden og ikke krevde noen fordyrende modul installert i skjermen, har Nvidia måtte åpne opp for at de elementære G-Sync-egenskapene også fungerer på Adaptive Sync-skjermer. Da gjennom å være såkalt «G-Sync Compatible».