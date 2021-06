Happybytes lanserer Norges billigste «fri data»-abonnement

Happybytes er sist ut med fri data - til én krone mindre enn Chilimobil. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Juni 2021 06:00

Én etter én kaster mobiloperatørene seg på fri data-bølgen, og sist ut er Happybytes, som i dag lanserer Happybytes Fri Data. Det skjer bare et par uker etter at Talkmore lanserte sitt ubegrenset-abonnement .

Én krone under

Med 468 kroner i måneden legger de seg en krone under Chilimobil, og kan derfor smykke seg med Norges billigste fri data-abonnement frem til Chilimobil eller noen andre eventuelt velger å svare. Happybytes kommer imidlertid med de samme begrensningene som både Telenor, Telia, Talkmore og Chilimobil, nemlig at hastigheten reduseres etter at du har brukt en gitt datamengde hver måned.

For Happybytes’ del er denne datamengden 108 gigabyte, altså noen gigabyte mer enn de andre, som alle struper ved 100 GB. Alle har også samme strupehastighet, nemlig 3 Mbit/sek. Det er fortsatt en hastighet som er brukbar til surfing, musikkstrømming og Netflix, men du må nøye deg med vanlig HD-oppløsning og ikke full HD, for eksempel.

Fri, ikke ubegrenset

Happybytes kommer også med et lite stikk til konkurrentene når de ikke ønsker å bruke betegnelsen «ubegrenset data».

– Det er en begrensning på 108 GB per måned med fri fart før den reduseres. Da kan vi jo ikke kalle det ubegrenset. Men, det er fri bruk og kunden kan bruke så mye data man trenger. Men det er viktig for oss å ikke bygge oppunder halvsannheter, sier den sedvanlig frittalende Happybytes-sjefen Thomas Sandaker i en melding.

En ulempe med Happybytes’ fri data-abonnement er at det ikke støtter verken data- eller tvilling-SIM, slik flere av konkurrentene gjør. Det finnes i utgangspunktet heller ikke noen mulighet til å kjøpe mer data med full fart om du bruker opp fri fart-kvota, men Sandaker sier det er noe de vil se på dersom kundene etterspør det. Trådløst bredbånd er også på vei, sier han.

Slik ser Happybytes-abonnementet ut mot konkurrentene:

Happybytes Talkmore Chilimobil Telenor Telia Abonnement Fri Data Ubegrenset Normal/Rask/Maksimal Fri Data Next Normal/Rask/Maksimal X Pris 468 kr 499/549/749 kr 469 kr 549/599/799 kr 549 kr Hastighet Fri 10 Mbit/100 Mbit/fri Fri 10 Mbit/100 Mbit/fri Fri Datamengde før hastigheten reduseres 108 GB 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB Hastighet etter struping 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek Data i EU/EØS 24 GB Samme som i Norge. 24 GB Samme som i Norge. 30 GB Nett Telenor Telenor Telia Telenor Telia Tvilling-/data-SIM Nei Ja Ja Ja Ja Annet - Kan kjøpe nye 100 GB med full hastighet ut måneden for 499 kroner. Nettslett inkludert. - Kan kjøpe nye 100 GB med full hastighet ut måneden for 499 kroner. Nettslett, Min Sky m.m. er inkludert. ID-forsikring, Nettslett og Appkjøp-forsikring inkludert.

Som vi ser er Happybytes billigst, men det kan være begrensende for en del at du ikke kan få ekstra SIM-kort til abonnementet. Talkmore og Telenor skiller seg også ut ved at du får tilgang til fri data også i EU/EØS, mens de øvrige har lagt seg på minimumskravet, som etter EU-reglene betyr at man må tilby en datamengde som tilsvarer prisen på abonnementet delt på en gigabyte-sats.

I denne lista kunne vi også tatt med Ice, som tilbyr såkalt «Data Frihet» som en tilleggstjeneste til sine abonnementer fra 8 GB og oppover. Da betaler du 99 kroner ekstra i måneden (som blir 398 kroner i måneden for et abonnement med 8 GB og Data Frihet) og får hele 1000 gigabyte du fritt kan bruke der Ice har egen nettdekning.

Hastigheten på Data Frihet-dataene er inntil 10 Mbit/sekund, men det er selvfølgelig også en attraktiv pakke om du bor eller oppholder deg mye et sted det er Ice-dekning. Med Data Frihet får du også 4,7 GB ekstra data i EU/EØS.