KFC lanserer PC som også varmer kylling

Finn Jarle Kvalheim 23 Des 2020 13:59

Vi vet ikke hva som har rammet PR-avdelingen til Kentucky Fried Chicken (KFC). Men ett eller annet har ført til at de har lansert en PC som kan holde friterte kyllingvinger varme. Galskapen har fått navnet KFConsole.

...?!

Når du er ferdig med å klø på deg en skallet flekk på hodet, er det kanskje av interesse å vite at produktet - i den grad det er ekte - skal være utviklet i samarbeid med Cooler Master - et selskap som har kjølt PC-er og laget kabinetter for gamere og andre entusiaster i flere tiår.

Det er den svenske PC-byggeren Timpelay som har laget selve designen. Han er fra før kjent for noen høyst utradisjonelle PC-design. Og i denne runde gamingdingsen er det altså en skuff som rommer to kyllingvinger på toppen.

Blir varm, men er det nok?

KFC holder det noe uklart i sitt om du også kan tilberede kylling på en eller annen måte i skuffen. Det må i så fall nødvendigvis være snakk om forstekte kyllingbiter, all den stund varmen skal komme fra «systemeets naturlige varme og luftstrømmer».

Det dreier seg ikke om en frityrkoker, og det nærmeste som kunne sett ut som KFConsole er eventuelt en såkalt Air Fryer, men de virker ved rundt 300 grader. Ved de temperaturene er både prosessorer og grafikkort mer enn litt svette, så det er ikke dét det er snakk om her.

Såvidt vi kan skjønne handler det altså enten om å varme opp kalde KFC-vinger, eller å holde allerede varme produkter varme - litt som kyllingdisken i butikken.

Heftig innmat

Varmen kommer i tilfelle fra en Intel NUC9 Extreme Compute Element, som er en knøttliten og nesten komplett PC på et kort, med en av Intels kraftigste Core i9-prosessorer på. Produktet er reelt nok, og blir formodentlig varmt nok til å kunne holde heit kylling på trivselstemperaturen sin.

Det samme bør grafikkortet som kommer fra Asus gjøre. Det er uklart hvilke spesifikke modeller av grafikkort og prosessor det er snakk om, men den skal støtte strålesporing, og med mindre det er ett av AMDs helt nylanserte kort er det snakk om Nvidia-grafikk.

Attåt måltidet får du servert lagring fra Seagate i form av to 1TB-disker, der én eller begge er NVMe-basert. Om bildet som hører til teksten er noe å gå etter ser det imidlertid ut til å kun være én NVMe-disk, mens den andre er S-ATA-basert.

Men, eh - dette er kanskje ikke den viktigste PC-en å kartlegge spesifikasjonene fullstendig for.

Bytt grafikkort underveis

Cooler Master påstår dessuten at grafikkortplassen skal være «hot swappable» og den første i sitt slag. Men med mindre man bruker Thunderbolt-utgangene på selve Compute Elementet, gir bytting av skjermkort under drift lite mening - og hvis det faktisk er den første vanlige PC-en du kan bytte skjermkort under drift på, innebærer det også at noen muligens må ha skrevet spesifikke drivere ... for en ting som varmer kylling.

Rett skal være rett - liknende løsninger finnes i serververdenen, men det er slett ikke vanlig i forbrukerutstyr.

Og du skal altså ha flere superkompakte skjermkort som passer til formfaktoren på lur, i tillegg til alle kyllingvingene dine?

Ikke første gang (men først med kylling)

Skal vi være ærlige, og henfalle ordene som oftest brukes om denne typen produkter mistenker vi at dette er det som gjerne kalles en «one off» eller en «show piece». En oppmerksomhetstrekker som tillater en eller flere merkevarer å samle øyne på produktene sine ved å få oss til å le eller bli overrasket.

Skulle dette faktisk være et ekte produkt som havner i salg vil det ikke være første gang helsprø PC-samarbeid inngås. Helt på slutten av nittitallet ble den smått legendariske Hot Wheels-PC-en sluppet, sammen med en tilsvarende Barbie-PC.

PC-ene var ikke av spesielt god kvalitet og få har overlevd. I disse dager er fungerende varianter samlerobjekter, som mange Youtubere dekker. For eksempel Lazy Game Reviews (LGR) .

Spinnville kabinetter er i og for seg heller ikke noe nytt .