Kinesiske Nio kommer til Norge - bygger showroom midt på Karl Johan

Kinesiske Nio var til stede med modellen ES8 på elbilkonferansen Nordic EV Summit i Oslo i 2019. Nå etablerer de seg med lokale midt på Karl Johan. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 12 Apr 2021 16:21

At det kinesiske bilmerket Nio har vært på vei til Norge har vært kjent en stund - i januar så vi eksempelvis en liten haug av stillingsannonser fra merket på LinkedIn. Nå kan Bilbransje24 fortelle at Nio skal etablere showroom i Oslo, og det på en av hovedstadens mest sentrale adresser.

Nio har nemlig sikret seg 1700 kvadratmeter fordelt over to etasjer i Karl Johans gate 33A - på hjørnet av Karl Johans gate og Rosenkrantz gate, og et steinkast fra konkurrenten Polestars showroom i Prinsens gate. Her skal Nio både vise frem bilene sine, ha kafé og bar, møterom og en rekke andre områder.

– Slik som det ser ut nå ligger vi an til å åpne vårt første showroom i Norge i september i år. Showroomet på Karl Johan i Oslo blir det første og største i landet, og vil danne mal for hvordan Nio skal representeres i Norge, sier den nyansatte Nio-sjefen i Norge, Marius Hayler, til Bilbransje24 .

Nio blir dermed neste ut av de mange kinesiske elbilmerkene til å etablere seg i Norge. Fra før har vi MG, Xpeng og Maxus med modeller på veiene, og snart kommer både BYD og Hongqi med sine store el-SUV-er. I tillegg kommer nevnte Polestar, som er delvis eid av Volvo og delvis av Volvos kinesiske morselskap Geely, og BMWs iX3 produseres også i Kina.

Det er her, på hjørnet vis-a-vis Grand Hotell, at Nio skal etablere seg i Oslo. Bjørnar K. Bekkevard, VG

Fire modeller

Nio har foreløpig fire modeller i porteføljen - de to SUV-ene ES6 og ES8, crossoveren EC6 og den sist lanserte, sedanen ET7. Foreløpig leveres disse med batteripakker på enten 70 eller 100 kilowattimer, men tidligere i år varslet også Nio at de vil lansere en pakke på 150 kilowattimer.

For modellen ET7, som på mange måter likner på Tesla Model S, skal det gi en rekkevidde på over 1000 kilometer, riktignok etter den urealistisk snille NEDC-standarden. Denne batteripakken vil imidlertid ikke leveres før i fjerde kvartal 2022.

En ny Tesla Model S med 100 kWh-pakke har til sammenlikning en WLTP-rekkevidde på 652 kilometer, mens nylig lanserte Lucid Air klarer over 800 kilometer etter den strenge amerikanske EPA-standarden, som det ikke er usannsynlig at vil kunne konverteres til over 1000 NEDC-kilometer. Den har et batteri på 113 kWh.

Teslas tremotors Plaid-versjon av Model S skal også få en rekkevidde på minst 840 kilometer, ifølge Tesla. Den skal i produksjon mot slutten av 2021. Batteristørrelsen her er foreløpig ikke kjent, kun at den skal få Teslas nye 4680-celler, ikke 2170-cellene som brukes i Model 3 og Model Y. Den er priset til 1,4 millioner kroner i Norge.

ET7 vil starte på rundt 600.000 kroner, og i samme landskap ligger SUV-flaggskipet ES8. De litt mindre ES6 og EC6, som på mange måter kan sies å konkurrere med Audi e-tron og e-tron Sportback, starter på cirka 470.000 kroner i Kina.

Nio ET7 blir ikke veldig ulik Tesla Model S i utformingen. Den skal være på markedet i starten av 2022. Nio

Batteribytte

Nios biler skiller seg også ut ved å ha utskiftbare batteripakker, og i Kina tilbyr de batterileie som et alternativ for å senke innkjøpsprisen på bilen. Utbyttbare pakker gjør også at Nio tilbyr fysisk batteribytte som et alternativ til hurtiglading, og det ser også ut til at Nios batteribyttestasjoner kan komme til Norge.

En av stillingene Nio har utlyst her til lands er nemlig stillingen som tekniker for en batteribyttestasjon (Technician (Power Swap Station)). Norge ser også ut til å bli det første landet som Nio etablerer seg i utenfor Kina.