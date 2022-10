USB fjerner versjonsnummeret

Skal gjøre det lettere å skjønne hva kabelen kan.

I fremtiden skal sluttbrukere som deg og meg slippe å forholde seg til ord som «superspeed» og versjonnummer når du leter etter en ny USB-kabel. Nye, forenklede logoer skal gjøre det tydelig hvor mye data og strøm kabelen kan overføre, mens alle «buzz»-ord, slik som høyere versjonnummer og «superspeed», blir fjernet.

Avgjørelsen kommer fra organisasjonen som forvalter USB standarden – USB Implementers Forum (USB-IF) - i et forsøk på å rydde opp i sammensuriet av standarder, logoer og begreper som forskjellige aktører kan benytte seg av.

Tradisjonelt sett har de nesten like ofte ender de opp med å rote det enda mer til for seg selv. Som da de for en knapp måned siden annonserte at neste versjon av USB4, som dobler den maksimale båndbredden fra 40 til 80 Gbit/s, ikke skal hete USB 5. Nei, den blir kjent som USB4 Version 2.0.

Fokus på faktiske egenskaper

Men nå kommer USB-IF altså med noen gode nyheter: I fremtiden skal ikke sluttbrukerne behøve å bry seg om dette.

I stedet er nå meningen at logoene skal kunne tale for seg – både med tanke på ytelse og kapasitet for lading. Trenger du en enhet som må kunne overføre data kjapt, kan du kikke etter den merkingen som tilfredsstiller dine krav.

Regn for øvrig med at vi snart også får en «80Gbps»-logo før året er omme, da den nye standarden som dobler hastigheten er forventet ferdigstilt i november en gang. Merk for øvrig at standarden stadig vil hete USB4 Version 2.0 – men tanken fra USB-IF er at den hodepinen kan forbeholdes de forskjellige produsentene og holdes unna sluttkundene.

For USB-kabler blir det en merking som gjør det åpenbart både hvor mye båndbredde det er snakk om og hvor mange watt de er godkjent for. Det er langt fra like enkelt og elegant som Intel har gjort det med Thunderbolt 4, men det er i det minste bedre enn «USB4 Version 2.0 40Gbps»

Også USB-ladere som leverer 60 og 240 watt skal få skikkelig merking.

Men så var det frivillig, da

Denne merkingen med forklarende logoene høres jo kjekt ut, men det er stadig ett lite problem – den er ikke nødvendigvis påkrevd.

Strengt tatt er nemlig USB en åpen standard som «alle» kan bruke. Jo, mange produsenter får sine produkter sertifisert av USB-IF slik at de kan bruke disse logoene sammen med produktene. Men det finnes også en del som ikke ser behovet, og vi har vel alle vært borti noen USB-kabler av litt suspekt kvalitet.

Det er derfor usannsynlig å tro at alle fremtidige USB-enheter vil være korrekt merket, om de da er merket i det hele tatt. Men vi kan krysse fingrene for at det skal hjelpe litt.