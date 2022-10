YouTube kan kreve betaling for å se videoer i 4K

Bildet er en skjermdump fra en Reddit-tråd, som viser at YouTube begrenser 4K til abonnementstjeneste.

YouTube tilbyr per i dag muligheten til å laste opp og se videoer i 4K. Frem til nå ha denne helt grunnleggende funksjonen vært gratis. Dette ser derimot ut til å kunne forsvinne bak en betalingsmur.

Det er en rekke YouTube-brukere som de siste ukene har lagt merke til at 2160p-oppløsning – altså 4K – plutselig kun ble tilgjengelig hvis man hadde et YouTube Premium-abonnement.

Det var Twitterbrukeren «Alvin» som i en melding noterte at det hadde dukket opp en hel del Reddit-tråder som handlet om problemstillingen. Skjermbildene som ble lagt ut viser tydelig at 2160p-videoer på YouTube er blitt en premiumfunksjon, og således forutsetter at man betaler 70 kroner i måneden (11,99 dollar).

Kan irritere alle – men foreløpig bare en test

Som BGR påpeker, vil en funksjon, som begrenser gratisvisningene til 1440p, kunne komme til å irritere omtrent alle YouTube-brukere verden over, ettersom så å si alle smarttelefoner kan filme med 4K-kvalitet.

Ifølge BGR ser det hele ut til å foreløpig kun være en begrenset test, men det fremstår uklart om begrensningen kan komme til å bli permanent og for alle etter hvert.

YouTube viste 11 reklamer før video

Skjermbilde, YouTube

Oppløsningsbegrensningen er derimot ikke første gang brukere har irritert seg over YouTubes testfunksjoner. For kort tid siden fikk de også pepper for å ha testet muligheten for flere og kortere reklamesnutter. Med det resultat at brukere kunne få opp mot 11 reklamesnutter før videoen de ville se endelig ble vist.