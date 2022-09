Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Utsolgt i hele Norden

Kommer ikke flere før neste år.

Segway Navimow H3000E.

Niklas Plikk

Det finnes bare én robotgressklipper på markedet som ikke trenger kanttråd, nemlig Segway Navimow. Etter en lang test i tre ulike hager konkluderte testeren vår at det var den beste gressklipperen han hadde testet.

Problemet? Nå er den utsolgt i hele Norden.

– I 2022-sesongen hadde vi veldig begrenset tilgang på enheter. Bare et fåtall hundre stykk ble fordelt til hele Norden, og alle er nå ute og kjører, forteller Claus Tange, administrerende direktør i Witt, den nordiske distributøren av Segway-klipperne.

Tilgjengelig i 2023

Etter publiseringen av testen har vi fått henvendelser fra lesere om når det vil komme flere robotklippere på markedet, og hvor man eventuelt får tak i dem. For det er tilsynelatende ikke mange butikker som fører Segway-klipperen. Tange sier de jobber med saken:

– I første kvartal 2023 blir det tilgang igjen til hele line-upen, alle fire modellene, og vi jobber nå med å bygge ut forhandlernettverket i Norge og resten av Norden.

Men nøyaktig hvor mange modeller som faktisk kommer i første kvartal, vil ikke Tange si noe om. Det nærmeste vi kommer til et konkret tall, er følgende:

– Vi forventer flere tusen enheter i Norge i 2023-sesongen.

Flere konkurrenter neste år?

Som nevnt er Segway Navimow den eneste forbrukerrettede robotklipperen som benytter seg av GPS fremfor kanttråder for å forstå hvor grensene i hagen din er. Teknologien er imidlertid ikke eksklusiv for selskapet, og også Husqvarna har en bedriftsrettet modell med lignende GPS-styring.

Husqvarna har også begynt å introdusere GPS-teknologi i sine high-end-modeller for forbrukere, som Husqvarna Automower 315X. Men der er GPS-modulen et tillegg til kanttråden, for å gi deg bedre oversikt over hvor den har klippet. Kanskje vil konkurransen på dette feltet øke i 2023 og årene som kommer.

