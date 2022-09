Den nye luksus-elbilen fra Mercedes-Benz har fått pris

EQS SUV prises milevis over momsgrensen.

SUV-versjonen av Mercedes-Benz-flaggskipet EQS er nå tilgjengelig for bestilling i Norge.

Prisene til Mercedes-Benz nye luksuselbil EQS SUV har akkurat blitt avslørt. Den vil starte på 1.096.000 kroner, melder importør Bertel O. Steen i dag, samtidig som de åpner for bestilling.

Da får du den «snilleste» versjonen 450 4Matic, mens den foreløpige toppversjonen 580 4Matic vil koste 1.271.000 kroner - begge deler med firehjulstrekk.

Prisene er henholdsvis cirka 100.000 og cirka 50.000 kroner høyere enn for de tilsvarende versjonene av sedan-EQS. Du må også legge til frakt og levering, som er litt over 10.000 kroner.

EQS SUV.

Blir enda dyrere i praksis

Disse prisene må imidlertid tas med en ganske stor klype salt, for leveransene vil ikke starte før i starten av 2023. Det innebærer som kjent at det vil komme til moms på alt som overstiger 500.000 kroner.

Det betyr i praksis at du må legge på snaue 150.000 kroner for 450 4Matic og cirka 193.000 kroner for 580 4Matic.

EQS SUV har samme akselavstand som sedanversjonen av EQS, nærmere bestemt 3,21 meter. Med 5,22 meter i lengde er den ørlite kortere enn sedanen, men til gjengjeld over 20 centimeter høyere.

EQS som sedan.

Bagasjeplassen er i utgangspunktet oppgitt til 645 liter, men kan økes til 880 liter ved hjelp av elektrisk justerbare bakseter. Slår man ned baksetene øker plassen til 2100 liter. En tredje seterad er også mulig som tilleggsutstyr, noe som vil gi sju seter i bilen. Da vil bagasjeplassen være 195 liter.

En viktig forskjell fra sedan-EQS er også at EQS SUV kan trekke betydelig tyngre henger - 1800 kg, mot 750 for sedanutgaven.

Litt lavere rekkevidde

Batteriet på 108,4 kilowattimer er identisk med EQS-batteriet, men SUV-formen koster naturligvis noe rekkevidde. 450 4Matic har eksempelvis en WLTP-rekkevidde på 611 kilometer, mens tilsvarende er 683 kilometer for den samme versjonen som sedan.

Bilen kan lades med inntil 200 kilowatt, som skal kunne gi 300 WLTP-kilometer etter et kvarters lading.

Da vi kjørte EQS oppnådde vi ikke mer enn 131 kilowatt som maks, men da var temperaturen bare såvidt på plussiden. VG-kollega Hanne Hattrem så 210 kilowatt da hun testet lading i varmere vær, og 154 kilowatt som snitteffekt fra 11 til 80 prosent ladestatus.

Baksetene står på skinner og er elektrisk justerbare. Den kan flyttes inntil 13 centimeter, i tillegg til at ryggen kan justeres 14 grader fremover og 4 grader bakover.

Ellers kommer bilen naturligvis med mulighet for Mercedes-Benz’ såkalte Hyperscreen, som i praksis er tre skjermer fordelt over dashbordet og dekket av én stor glassflate. Luftdemping er standard, og det samme er bakakselstyring med styrevinkel på inntil 4,5 grader. 10 grader kan bestilles som tilleggsutstyr.

Elektriske seter både på første og andre rad, panoramasoltak, Burmester-lyd, matriselys og headup-display er også inkludert, for å nevne noe.

Her er spesifikasjonene for begge EQS SUV-versjonene og et par av de mest aktuelle konkurrentene:

EQS 450 4Matic EQS 580 4Matic Tesla Model X Plaid BMW iX M60 Dimensjoner 5125 x 1959 x 1718 mm 5125 x 1959 x 1718 mm 5052 x 2017 x 1684 mm 4953 x 1967 x 1696 mm Drivlinje Firehjulstrekk Firehjulstrekk Firehjulstrekk (tre motorer) Firehjulstrekk Effekt 360 hk 544 hk 1020 hk 619 hk Dreiemoment 800 Nm 858 Nm Ikke oppgitt 1015 Nm 0-100 km/t 6,0 sek 4,6 sek 2,6 sek 3,8 sek Rekkevidde (WLTP) 611 km 610 km 528 km (est.) 566 km Ombordlader 11 kW (22 er tilvalg) 11 kW (22 er tilvalg) 16,5 kW 11 kW Hurtiglader 200 kW 200 kW 250 kW 195 kW Bagasjerom (5/7 seter) 645-2100 liter/565-2020 liter 645-2100 liter/565-2020 liter Inntil 2577 liter 500 - 1750 liter Taklast 100 kg 100 kg - 75 kg Tilhengervekt 1800 kg 1800 kg 2250 kg 2500 kg Pris (eks. mva) 1.096.000 kr 1.271.000 kr 1.225.990 kr 1.221.120 kr Pris (ink. mva. over 500.000) 1.245.000 kr 1.463.750 kr 1.407.488 kr 1.401.400 kr