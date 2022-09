Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nye AirPods Pro skal kunne dempe dobbelt så mye lyd

Smartere lading, bedre støydemping, bedre lyd.

Niklas Plikk

Under onsdagens Apple-lansering dro Apple sløret av et par etterlengtede etterfølgere av AirPods Pro, som først ble lansert for tre år siden.

Oppfølgeren skal by på bedre lyd, betydelig bedre støydemping, lengre batteritid og et par hendige nye funksjoner.

Siden sist har imidlertid konkurransen også blitt betydelig mer tilspisset. Da Apple lanserte AirPods Pro i 2019 var de nesten alene om å tilby støydemping i øreproppform. Nå er det vanlig.

Apple hevder at med deres nye H2-brikke, en oppgradering fra H1-brikken i originalen, skal de kunne by på både bedre lydkvalitet og kraftig forbedret støydemping.

Bedre lyd

Ifølge Apples har de også brukt en ny høyttalerdriver med lav forvrengning og en spesialutviklet for å gi fyldigere bass og «krystallklar lyd» over et bredere frekvensspekter.

Dette er naturligvis umulig å si noe om uten å ha brukt dem i praksis, så her får vi ta lovnadene med en klype salt.

Apple hevder også at støydempingen i årets AirPods Pro har blitt dobbelt så god, sammenlignet med forgjengeren. Det lover godt, for vi var allerede svært imponerte over støydempingen fra tidligere.

Det virker også som at de har fått noen klager på at silikontuppene ikke passer i alle ører, for nå kommer AirPods Pro med fire ulike størrelser på tuppene, hvor én skal være for ekstra små ører.

Berøringssensorene på «stangen» er fortsatt på plass, men nå kan man også sveipe på dem, fremfor å bare klemme. Man kan altså sveipe opp eller ned for å justere volumet.

Batteritiden er 6 timer for øreproppene - 30 prosent bedre enn forgjengeren (4,5 timer) - og 30 timer totalt med ladeetuiet.

Det har også kommet til en liten høyttaler i ladeetuiet, som kan brukes for å finne igjen etuiet hvis du har mistet det. Etuiet kan nå også lades med Apple Watch-laderen. Hendig. Det har også blitt motstandsdyktig mot svette og vann, og har fått en liten hank, slik at du kan feste det til en nøkkelring eller lignende.

Ryktene om støtte for hi-res-kodeken til Apple - Lossless Audio Codec (ALAC) - ser imidlertid ikke ut til å stemme. Det ble i hvert fall ikke nevnt under presentasjonen.

Prisen i Norge vil være på 2999 kroner og kan forhåndsbestilles fra 9. september. Lanseringen er den 23. september.

